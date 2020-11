Repsol reformula el seu negoci amb 18.300 milions d'euros

Repsol invertirà 18.300 milions d'euros fins al 2025 per descarbonitzar els seus actius i desenvolupar un nou model operatiu amb l'objectiu de ser una companyia multienergia amb zero emissions netes el 2050, segons va anunciar ahir en la revisió anual del seu pla estratègic. La major part d'aquests diners (42%) s'invertirà a Espanya, sobretot en la renovació de la indústria.

Les inversions en iniciatives baixes en carboni arribaran a 5.500 milions d'euros, un 30% del total, per arribar al 2025 amb un 12% menys d'emissions. Prop de 4.300 milions seran per a renovables i emmagatzematge, mentre que més de 1.000 milions es destinaran al negoci industrial (biocombustibles i hidrogen), segons va explicar ahir el seu conseller delegat, Josu Jon Imaz.

El pla serà autofinançat per la companyia, que s'ha compromès a mantenir el valor per a l'accionista en repartir fins a 6.700 milions d'euros durant aquests cinc anys, entre dividends en efectiu (4.700 milions) i recompra d'accions (entre 1.400 i 2.000 milions). Repsol preveu registrar un fort creixement del resultat brut d'explotació (ebitda) durant aquest període fins a superar els 8.200 milions d'euros el 2025.

L'energètica ha dividit el seu negoci en quatre àrees - upstream (exploració i producció), industrial, client (comercialització) i generació baixa en emissions (renovables). La part industrial es recolzarà en quatre pilars: eficiència energètica, economia circular, hidrogen renovable i la captura i ús de CO2. I el negoci d' upstream preveu reduir la seva presència a 14 països i disminuir les seves emissions en un 75%, amb una producció mitjana de 650.000 barrils equivalents de petroli diaris fins al 2025.

A més, potenciarà les «ofertes combinades multienergia» per créixer en clients, i impulsarà la seva capacitat de generació renovable, on preveu donar entrada a socis o sortir a borsa abans dlel 2022 per 1.400 milions d'euros.