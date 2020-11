El Suprem comença a rebutjar plets per l'IRPH hipotecari

El Tribunal Suprem ja ha notificat les primeres 40 providències per no admetre a tràmit els assumptes de IRPH que tenia sobre la taula, després de les sentències en les quals determina que la inclusió d'aquest índex a les hipoteques concedides pels bancs espanyols no és «abusiu», tot i que s'arribés a fer de forma poc transparent. Fonts de l'alt tribunal confirmen que han estat bloquejats aquests recursos pendents de ser admesos a tràmit, d'acord amb la nova doctrina establerta pel mateix tribunal el 21 d'octubre.

El ple de la Sala Civil de l'alt tribunal va deliberar i va resoldre quatre recursos de cassació en aquesta data en relació amb la clàusula d'interès variable IRPH. En els quatre recursos resolts, «seguint la jurisprudència del TJUE» (Tribunal de Justícia de la Unió Europea), segons es va avançar llavors, ha apreciat falta de transparència per no haver-se informat de l'evolució de l'índex durant els dos anys anteriors a la contractació de la hipoteca, però no va considerar que fos un índex abusiu en tractar-se d'un indicador oficial, com també els és l'euríbor.

Encara que l'avanç de la sentència és del 21 d'octubre, la resolució en ferm es va publicar fa un parell de setmanes. Aquest va ser el tret de sortida perquè el Suprem decidís tramitar el gran volum de recursos paralitzats.