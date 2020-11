Assassinat a trets el pare del programa nuclear de l'Iran

Primer hi va haver una explosió, que va obligar a parar el cotxe. Després, diversos homes „tres o quatre„ es van acostar i amb les seves pistoles, van disparar a l'interior del vehicle, on viatjaven un guardaespatlles i, a darrere, Mohsen Fajrizadeh, científic nuclear iranià, pare del pla nuclear del país persa i membre de la Guàrdia Revolucionària, la institució iraniana que té com a labor principal protegir el sistema islàmic del país i el líder de la qual és l'aiatol·là Alí Jameneí.

Fajrizadeh i el seu acompanyant „com els atacants, segons mitjans iranians„ es trobaven a la regió del nord de Damavand, a pocs quilòmetres de Teheran, i van morir. El científic ho va fer a l'hospital.



Culpa a Israel

De moment es desconeix la identitat dels assassins de Farajzadeh, però l'Iran ràpidament ha culpat el seu arxienemic, Israel. I té una certa lògica: Benjamin Netanyahu, en el passat, va anomenar directament Mohsen Fajrizadeh en una presentació sobre el pla nuclear iranià, on es va referir a ell com un dels responsables d'un suposat departament de defensa iranià d'armes nuclears. «Recordeu el seu nom», va dir Netanyahu, que va assegurar que el científic està considerat el responsable del programa que va intentar desenvolupar la bomba nuclear per a l'Iran fins al 2003, quan el programa va ser oficialment desmantellat. Des del 2010 fins al 2012, quatre científics nuclears iranians van ser assassinats en circumstàncies semblants i totes les seves morts, sempre segons l'Iran, van ser a càrrec d'Israel, temorosa que l'Iran pugui desenvolupar una arma nuclear, cosa que faria que, a l'Orient Mitjà, Israel deixés de ser l'únic país que la posseeix. El Govern israelià sempre ho ha negat. Aquest cas, en la mort de Fajrizadeh, ha passat el mateix: silenci absolut. Amb un comunicat semblant es va anunciar la mort el gener d'aquest any de Qasim Soleimani, comandant de la Força Quds.