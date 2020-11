Commoció a França per un nou cas de brutalitat policial

La brutal escena dura 15 minuts: puntades, cops de porra, cops de puny i insults racistes. Michel Zecler, un productor de música negre, és la víctima. Els seus agressors: tres policies.

El succés va tenir lloc la tarda de dissabte 21 de novembre, quan el productor acudia al seu estudi de gravació al barri XVII de París. Els agents van evocar en el seu informe un cas de «rebel·lió» i «violència contra una persona dipositària de l'autoritat pública».

No obstant això, les imatges de l'agressió desmunten la versió dels policies i documenten un nou cas de brutalitat policial a França. La difusió de el vídeo de la intervenció policial, fruit d'una investigació del web Loopsider, els tres agents van ser suspesos temporalment a petició de el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin.



«La policia dels policies»

La Inspecció General de la Policia Nacional (IGPN), coneguda com «la policia dels policies», serà l'encarregada d'investigar l'operació dels seus companys de files. Per la seva banda, la Fiscalia de París ha obert una investigació per «violència per part d'un dipositari de l'autoritat pública».