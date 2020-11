Policia i manifestants s'enfronten a París durant la manifestació contra la llei de seguretat integral

Policia i manifestants protagonitzen enfrontaments a París durant la marxa nacional que s'ha convocat per a aquest diumenge contra una llei que limita la captació d'imatges on apareguin membres de les forces de seguretat en plena tensió social per l'agressió policial al productor de música Michel Zecler, de raça negra.

Els incidents tenen lloc al voltants de la plaça de la Bastilla on, segons el diari 'Le Figaro', la Policia ha disparat gas lacrimogen a un grup de manifestants vestits de negre i identificats com "antifeixistes", que han aixecat una barricada davant de les forces de seguretat, abans de llançar-los objectes.

La manifestació no comptava amb el beneplàcit de la Policia pel perill de contagi que podria representar a causa de la pandèmia i "considerant que el virus afecta particularment el territori de la regió de París i els departaments de la ciutat".

La Prefectura, en aquest sentit, havia decidit limitar aquesta marxa a la plaça de la República, on ara hi ha concentrades milers de persones. No obstant això, tribunal administratiu de París va suspendre el decret i va autoritzar els manifestants a marxar entre la Republica i la Bastilla.

Les marxes s'han repetit a altres ciutats de França, com Rennes, Lille, Bordeus o Montpeller, tot i que ara com ara no hi ha constància que hi hagin hagut incidents.

L'agressió a Zecler ha reavivat el debat sobre les pràctiques de les forces de seguretat i el president francès, Emmanuel Macron, ja havia reconegut estar "impactat" per les imatges, que va captar una càmera de seguretat a l'entrada d'un estudi d'enregistrament a París.

Dijous, el portal Loopsider va difondre les imatges, que ha informat que l'home a qui van agredir es va topar amb la patrulla policial als afores de l'estudi sense mascareta. Els agents van anar a trobar-lo, i tot va derivar en una pallissa en què, segons Zecler, es van proferir insults racistes.

Els fets van tenir lloc dissabte i van derivar en un principi en l'arrest del productor, però la difusió de les imatges va donar la volta al discurs i va suposar no només l'alliberament de Zecler i la retirada dels càrrecs, sinó la suspensió dels agents implicats, als qui el ministre d'Interior, Gérard Darmanin, va criticar públicament.

La polèmica ha arribat a l'Elisi i Macron ha parlat durant 15 minuts amb Darmanin. Segons fonts properes al mandatari que ha citat la cadena BFMTV, el president està "molt impactat" per les imatges, que han vist la llum només uns dies després del violent desallotjament d'un campament de migrants a la plaça de la República de París.

La Policia ha obert investigacions internes en tots dos casos, a l'espera també del front judicial que es pugui iniciar pels presumptes abusos. La Fiscalia ha citat aquest divendres quatre agents per interrogar-los pels cops a Zecler.