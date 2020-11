Trump assegura que deixarà la Casa Blanca si el Col·legi Electoral confirma la victòria de Biden

El president sortint dels EUA, Donald Trump va declarar ahir que deixarà la Casa Blanca si Joe Biden és confirmat oficialment guanyador de les de les eleccions nord-americanes, però va reiterar que podria no admetre la derrota.

Trump ha emprès un esforç polític i judicial sense precedents per qüestionar els resultats les eleccions i, també, diverses accions legals sense fonament que han sigut tombades per tribunals de tot el país.

En una trobada amb periodistes, la primera des de les eleccions en què va respondre preguntes, el president va estar a prop d'admetre que només compliria el seu primer mandat fins que el reemplaci Biden, el 20 de gener.

Preguntat sobre si deixarà la Casa Blanca en cas que el Col·legi Electoral confirmi la victòria de Biden, va respondre: «Certament ho faré. I tu ho saps».

No obstant, l'encara president va reiterar que «serà molt difícil» reconèixer la seva derrota, i va insistir que si les autoritats confirmen els resultats actuals «hauran comès un error».



«Hi va haver un frau massiu»

Trump va fer aquestes declaracions amb motiu de la festa d'Acció de Gràcies, en la seva primera compareixença davant la premsa responent preguntes dels periodistes després de conversar per videoconferència amb les tropes nord-americanes a l'estranger.

El magnat no va deixar passar l'oportunitat per continuar insistint que el guanyador de les presidencials del 3 de novembre va ser ell i que es va imposar, a més, per una «tremenda» majoria de vots, tot i que els últims sondejos que tenen els mitjans nord-americans atorguen a Biden uns 80 milions de vots, gairebé set milions més dels que hauria obtingut el magnat republicà.

Així, Trump va argumentar que la dificultat que li suposa admetre els resultats rau en el fet que «hi va haver un frau massiu», i si bé va tornar a no aportar-ne proves, una vegada més, com ha estat fent els últims dies, va anunciar que en les pròximes setmanes es demostraran «coses que succeeixen» que seran «impactants per a la gent».

En poc més de mitja hora amb els periodistes, Trump també va tenir temps per anunciar que «probablement» dissabte viatjarà a l'estat de Geòrgia, on podria participar en algun tipus de míting polític per recolzar les dues candidatures republicanes en joc en la segona volta electoral per al Senat.