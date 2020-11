Andalusia serà «hostil» davant la proposta d'harmonització fiscal

El conseller de la Presidència de la Junta i portaveu del PP andalús, Elías Bendodo, va avisar ahir que des d'Andalusia seran «hostils» davant la proposta d'harmonització fiscal plantejada pel Govern central, que ha estat «exigida i imposada» per ERC. Bendodo va manifestar que estan «perplexos» davant la proposta, que suposa que «un senyor independentista català vingui a dir que cal apujar els impostos» als madrilenys i andalusos perquè «a Catalunya estan molt alts».

«A Andalusia li ha costat 37 anys el canvi, que s'abaixin els impostos», i a la comunitat «se la respecta», va defensar el dirigent popular, que va insistir que l'Executiu autonòmic no permetrà cap pujada d'impostos «exigida i imposada pels nacionalistes d'ERC».



Canàries, també en contra

Paral·lelament, el president del Govern de Canàries, Ángel Víctor Torres, s'oposa a una harmonització fiscal que no tingui en compte les diferències entre les diverses comunitats autònomes i, de fet, considera que el Règim Econòmic i Fiscal (REF) de l'arxipèlag ha d'estar «desharmonitzat». «Això ho va entendre el Govern d'Espanya al segle XV, quan Canàries va passar a ser part de Castella. Des de llavors tenim un fur propi i per tant l'harmonització fiscal ha de fer-se sobre criteris objectiu i justos», va sentenciar el president canari.

Per part seva, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va insistir que l'«efecte capitalitat» fa que Madrid «sigui una aspiradora de recursos, talent i patrimonis» i va animar a «superar» la qüestió de l'harmonització fiscal, que «no ha sorgit ara, sinó que porta molt de temps». Puig va defensar que «tots els espanyols hem de ser iguals en aspectes fiscals». «Això no vol dir que es retalli l'autonomia», va matisar. Puig va afegir que «tenint una posició d'avantatge, la Comunitat de Madrid no soluciona el problema de l'equitat».