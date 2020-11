L'Iran adverteix Israel que respondrà a l'assassinat del seu científic nuclear

El president de l'Iran, Hassan Rohani, ha acusat Israel d'estar darrere de l'assassinat del científic nuclear Mohsen Fajrizadé, que les autoritats israelianes consideraven el director del programa nuclear de la república islàmica, i ha advertit que Teheran respondrà quan arribi el moment «adequat». Rohani ha assegurat que l'assassinat de Fajrizadé ha estat «un acte de terrorisme» perpetrat «pel règim mercenari d'Israel» i ha avisat que la república islàmica respondrà «quan el moment sigui adequat».

«Els nostres enemics estan tenint unes setmanes estressants», va afirmar, poc després, en una declaració difosa per la televisió estatal. «L'era de la seva pressió està rebaixant-se perquè les circumstàncies canvien. És important per a ells fer el màxim en les pròximes setmanes», va afegir.

Per la seva part, el líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, va denunciar que Fajrizadé va ser assassinat per «mercenaris brutals» i va reclamar que el seu assassinat sigui investigat a fons i els autors del crim siguin portats davant la justícia. «Un dels nostres destacats científics en el camp nuclear i de defensa, el doctor Mohsen Fajrizadé, ha estat assassinat per mercenaris brutals. Amb els seus grans i duradors esforços, va sacrificar la seva vida en el camí de Déu i el noble estat del martiri ha estat la seva divina recompensa», va afirmar l'aiatol·là Khamenei a Twitter.



Investigació en marxa

Khamenei va reclamar que s'investigui a fons l'assassinat i que «es processi amb fermesa els seus autors i els seus comandants», a més d'exigir que es continuïn «els esforços científics i tecnològics en tots els sectors» en els quals treballava Fajrizadé.

«Trasllado el meu condol per la seva mort i les meves felicitacions pel seu martiri a la seva respectada família, a la comunitat científica del país i als seus col·legues i estudiants en diversos sectors i li demano a Déu que el pugi de rang», va concloure el líder suprem iranià.

Hores abans, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Mohammad Yavad Zarif, va denunciar que Fajrizadé ha estat «assassinat per terroristes». «El bel·licisme dels autors és desesperat», va afirmar el cap de la diplomàcia iraniana.