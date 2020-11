Espanya suma 19.979 positius més i 401 morts el cap de setmana

Espanya ha superat aquest dilluns els 45.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia després que el Ministeri de Sanitat n'hagi registrat 401 més des de divendres passat.

En concret, el nombre de víctimes és de 45.069. A banda, el Ministeri ha registrat 19.979 nous positius en relació al total de divendres, amb 1.648.187 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 348.959 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.137, xifra superada per Andalusia amb 9.714 i Catalunya amb 7.853. Des del principi de la pandèmia al Principat hi ha hagut 304.522 casos confirmats de covid-19.

