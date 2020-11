Els propers passos d'Ivanka Trump i el seu marit, incerts

Donald Trump ha sobreviscut a un impeachment, dos divorcis, sis fallides, 26 acusacions d'assetjament sexual i unes 4.000 demandes. Però aquesta sort es podria acabar ara que deixa la Casa Blanca i comença el traspàs de poders a l'equip del president electe, Joe Biden. Molts creuen que el càrrec l'ha salvat de la presó. Ha perdut. I als EUA especulen sobre el futur del magnat immobiliari i els seus fills, amb diverses investigacions obertes contra ells a Nova York. Especialment sucós per a la premsa és el cas d'Ivanka Trump i Jared Kushner, «Javanka», convertits en assessors presidencials el 2016, vulnerant totes les regles de la meritocràcia que tant agrada als Estats Units. Els mitjans es pregunten: Tornaran a la seva vida anterior? Provaran sort en la política?

Se sap que Ivanka i el seu marit són molt bons en la recaptació de fons, amb més de 35 milions de dòlars per a Trump, i que han fet un gran gir: si abans es relacionaven amb els cercles demòcrates de Nova York, avui es presenten com a «orgullosos republicans trumpistes». Ivanka es declara antiavortista i Jared ha adoptat un to dur. Això sí, silenci i perfil baix des de les eleccions.



De Washington a...

Entre els llocs per fixar la seva propera residència podria haver-hi Nova Jersey, on Jared va créixer en una família jueva ortodoxa -Ivanka es va convertir al judaisme, com ho ha fet la seva cunyada Karlie Kloss, antítesi de la filla de Trump («feta a si mateixa, autèntica, una bellesa natural», diu un amic de la supermodel). Palm Beach seria una altra opció.

Tenen molts coneguts a Florida i podria ser el trampolí d'Ivanka per iniciar la seva pròpia carrera política en un territori que els Trump manegen bé des del seu quarter general de Mar-a-Lago, la principal residència del patriarca des de l'any passat. En qualsevol cas, però, la seva filla no viuria a Mar-a-Lago, la mansió preferida de Melània, per la seva complicada relació.

I finalment hi ha l'opció de Nova York, on va néixer la marca Trump. Però allà ja no serien rebuts amb els braços oberts, tenint en compte tot el que s'ha publicat. L'expresident ha cremat els ponts amb el governador de l'estat i la «jet» novaiorquesa els donaria l'esquena. La parella fins i tot va protagonitzar un anunci gegant a Times Square sobre les xifres de morts per coronavirus. Era un advertiment: ja no els volen a l'urbs on vivien abans de traslladar-se a Washington, on assistien a la gala anual del Metropolitan, el festival de cinema de Tribeca o a les desfilades de la setmana de la moda.

Molts esperen que, per justícia poètica, tornar a Manhattan sigui una mena de presó per a ells. Les galeries d'art no els vendran cap obra per a la seva col·lecció de 25 milions i el món de la moda es prepara per fugir d'Ivanka. «Hi ha d'haver conseqüències per comportar-se de manera tan detestable», insisteixen diverses fonts a The New York Times. Però n'hi haurà realment? Segurament no, perquè a Nova York qui paga té lloc a la taula i aquesta sembla ser l'opció més real per a la parella. Allà reprendrien les seves feines a les empreses familiars malgrat les demandes per evasió d'impostos o per un pla de màrqueting fraudulent que Ivanka afronta al costat del seu pare i germans.



Rebuig relatiu

Kushner, per la seva banda, era CEO de la firma immobiliària fundada pel seu pare (i exconvicte), que espera el fill pròdig després d'haver fet bones relacions amb els líders de països rics (i dictatorials) com l'Aràbia Saudita gràcies al seu pas per la Casa Blanca. Tots hi guanyen, encara que hagin de llegir reportatges sobre el rebuig que generen o com s'ha deteriorat la relació d'Ivanka amb Lysandra Ohrstrom, amiga de la infància, que recorda a Vanity Fair el que li va dir en recomanar-li una novel·la: «Per què haig de llegir un llibre sobre fotuts pobres? Quina part de tu creu que m'interessaria això?». Però Bob Colacello, tota una institució del periodisme novaiorquès, insisteix a The Guardian: «Hi ha més republicans a l'Upper East Side del que la gent s'imagina i solen mostrar interès pels que han estat en el poder. Els que eren amics d'Ivanka i Jared abans, ho seguiran sent ara».