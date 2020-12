Almenys dos morts en un atropellament múltiple a la ciutat alemanya de Trèveris

Almenys dues persones han mort a Trèveris (Alemanya) i deu han resultat ferides en irrompre en una zona per als vianants un automòbil, el conductor del qual ha estat detingut, segons han informat fonts de la Policia d'aquesta ciutat del sud-oest d'Alemanya.

Les fonts policials no han concretat el nombre de ferits, però segons l'alcalde de la ciutat, el socialdemòcrata Wolfram Leibe, es tracta d'unes deu persones.

Els fets han tingut lloc a primera hora de la tarda en una zona per als vianants del centre històric de la ciutat, prop de la famosa Porta Nigra, en llançar-se l'automòbil, un Range Rover gris, a gran velocitat sobre els transeünts i diversos llocs dels comerços al carrer durant centenars de metres.

Des d'aquí, el cotxe ha seguit fins a un carrer adjacent, ja fora de la zona per als vianants, on ha estat interceptat per diversos vehicles de la policia i el seu conductor ha estat detingut per agents.

Segons les informacions difoses per mitjans locals, el conductor és un home de 51 anys, de nacionalitat alemanya i residència pròxima a Trèveris. La policia apunta que de moment es desconeix el mòbil del succés.

La zona d'aquesta localitat del 'Land' de Renània-Palatinat que està pròxima a la frontera amb Luxemburg, ha quedat acordonada i s'ha desplegat un fort dispositiu policial, segons el canal de televisió pública regional SWR. Dos helicòpters sobrevolen la ciutat.

La policia ha demanat als ciutadans, a través del seu compte en Twitter, que romanguin dins de casa fins que s'aclareixi el succeït.