Un eurodiputat del partit d'Orbán dimiteix per participar en una orgia a Brussel·les durant el confinament

L'eurodiputat del Fidesz, Szájer József, ha dimitit per participar en una orgia a Brussel·les el passat cap de setmana vulnerant les normes del confinament imposades per Bèlgica. Després que la premsa belga hagi revelat aquest dimarts com la policia va enxampar un eurodiputat i uns vint-i-cinc homes més en una festa de caràcter sexual amb drogues, József ha emès un comunicat reconeixent els fets, però negant haver consumit estupefaents. "Segons la policia van trobar una pastilla d'èxtasi, però no era meva", assegura aquest polític membre del partit del líder hongarès Víktor Orbán.

József ha demanat disculpes per haver participat en l'orgia i ha declarat que és l'únic "responsable" pels fets. "Demano que no s'estenguin responsabilitats a la meva família política", ha dit.