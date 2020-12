Europa evaluarà les vacunes de Pfizer i Moderna entre el 29 de desembre i el 12 de gener

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha assegurat que donarà la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech com a màxim el 29 de desembre i sobre la de Moderna el 12 de gener. Si bé totes dues han presentat la petició d'autorització condicional gairebé al mateix temps, l'EMA preveu acabar l'examen a la vacuna de Pfizer-BionTech abans de finals d'any, mentre el de Moderna no estaria llest fins meitats de gener. "Aquests terminis es basen en les dades avaluades fins ara en la revisió continuada i poden estar subjectes a canvis a mesura que avanci l'avaluació", ha explicat l'EMA en un comunicat. Així, els científics de l'EMA treballaran en l'avaluació durant Nadal.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus