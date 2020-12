El Govern dona per tancat el pacte amb el PP per renovar el Poder Judicial

L'acord entre el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que el pròxim divendres complirà dos anys en funcions, es troba madur. El seu contingut està perfilat, després de mesos de desacords entre els dos principals partits, conats de reforma del sistema d'elecció i acusacions creuades de falta de constitucionalisme. Però falta pactar el moment en què s'anuncia i executa l'entesa, dins d'una conjuntura política adversa per al PP. Pablo Casado tem l'efecte que un acord d'aquest tipus, després del suport d'EH Bildu als Pressupostos Generals de l'Estat, pugui tenir en el seu electorat. Sobretot, amb les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer en l'horitzó, una convocatòria en què el PP tem que una part important dels seus ja per si mateixos escassos votants tradicionals acabin recalant a Vox.

La part socialista del Govern ha començat a pressionar en públic. El PSOE tem que en l'últim moment els populars tinguin «por del pacte» i les converses d'aquestes setmanes quedin en res, com va passar l'estiu passat. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va dir ahir que l'única peça que li faltava a l'acord era «fer-lo públic». Campo, que també va anunciar que la reforma del Codi Penal que rebaixarà la sedició endurirà alhora el delicte de desobediència al Tribunal Constitucional (TC), va insistir: «Només falta que s'exterioritzi».

«S'ha de buscar el millor moment per a l'acord», reconeixen els col·laboradors de Casado.

«És poc el que ens separa i molt el que ens uneix», va continuar el ministre, amb referència a la renovació del CGPJ, en què el PP, almenys en públic, continua vetant, per principi, els candidats proposats per Podem. Però la sintonia amb els conservadors, va explicar Campo, inclou mesures com dotar de més pes la carrera judicial en la designació dels vocals de l'organisme i exigir que els magistrats del Tribunal Suprem siguin designats amb un mínim de 13 vots del consell, que en total compta amb 20 membres.

En el PP no són tan clars. En públic, el partit assegura que «no és veritat» que hi hagi un pacte per renovar el CGPJ. En privat, no obstant, els col·laboradors de Casado coneixedors de la negociació amb el Govern admeten que «s'ha de buscar el millor moment per a l'acord», donant a entendre que aquest, en el fons, ja està fet.

El suport de Bildu i ERC als pressupostos, que s'escenificarà durant tota aquesta setmana al Congrés, dificulta que els populars facin el pas, després que Casado i els seus hagin carregat amb duresa contra «els que volen vendre Espanya» i els «hereus d'ETA». Aquesta posició incòmoda en aquests moments podria portar el PP a ajornar l'acord unes setmanes, tot i que llavors el calendari els assenyalaria una altra jornada en vermell: el 14 de febrer, dia de les eleccions catalanes. Alguns sondejos vaticinen un gran creixement per a Vox, que ja ha començat a queixar-se que «el PSOE i el PP s'han repartit els jutges». Així que el «millor moment per a l'acord» no té un encaix fàcil en l'estratègia de Casado. En tot cas, els conservadors, com a gest de bona voluntat, demanen al PSOE i a Podem que retirin la polèmica proposició de llei que van registrar a l'octubre per facilitar la renovació del CGPJ, en rebaixar les majories necessàries i permetre que els nomenaments puguin portar-se a terme sense el concurs dels populars. La iniciativa podria debatre's al Congrés la setmana del 14 de desembre. Fins aquell moment, els socialistes no tenen l'opció de portar-la al ple, ja que els grups parlamentaris es reparteixen els torns per introduir aquest tipus d'iniciatives a la cambra baixa.