Londres i Brussel·les esgoten el temps per tancar un acord

El procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, consumat el passat 31 de gener de 2020, ha estat ple de moments crucials, però aquesta setmana pot arribar el definitiu. En un mes, Londres tallarà definitivament els llaços amb el club amb la consumació del brexit econòmic, que suposarà sortir de la unió duanera i el mercat únic després del final del període transitori, i la impaciència davant la falta d'avenços en la negociació del futur acord comercial, que regularà les relacions entre els dos blocs, comença a fer efecte entre els 27 estats membres.

La Unió Europea no necessita «un acord a qualsevol preu», però «si fracassem en aconseguir un acord no llançaria un bon senyal», va advertir ahir la cancellera alemanya, Angela Merkel, en una trobada amb parlamentaris europeus en la qual ha posat èmfasi en els valors comuns que comparteixen el Regne Unit i la UE i que és «interès de tots» arribar a un acord. Tot i així, les sensacions entre els dirigents de la UE no són bones i ningú s'atreveix a vaticinar si hi haurà fumata blanca o no en els pròxims dies perquè persisteixen, tal com va advertir divendres passat el negociador europeu, Michel Barnier, les mateixes «divergències» substancials que fa nou mesos: la pesca, la governança i l'anomenat level playing o uns estàndards comuns que impedeixin una competència deslleial en el futur.



Cara a cara

El desplaçament del francès aquest dissabte a Londres, per reprendre les negociacions cara a cara després de l'aturada obligada per un positiu per covid-19 al seu equip i la consegüent quarantena, no ha servit per desembussar la situació. Malgrat la seva «paciència i determinació», el temps literalment s'esgota. «Crec que encara és possible aconseguir un acord, però, si podem, hem de tancar-lo aquesta setmana perquè realment s'està esgotant el temps per preparar-lo i ratificar-lo», va alertar el cap de la diplomàcia irlandesa, Simon Coveney.



El dilema de Johnson

En aquest context, el primer ministre britànic, Boris Johnson, sembla abocat a elegir entre complaure els puristes de la sobirania nacional, els que rebutgen qualsevol concessió a Brussel·les, o salvar l'economia de les conseqüències calamitoses d'un salt al buit. En les files del Govern, es reconeix que l'actual setmana «és crucial» en les negociacions. Johnson podria intervenir personalment per mirar de desbloquejar una situació cada vegada més perillosa. Però res garanteix que estigui disposat a fer-ho.

El Govern no ha presentat encara una anàlisi sobre l'impacte que tindrà en l'economia britànica la marxa de la UE i l'agreujament que suposa trencar la relació sense més. Johnson i el Partit Conservador en el poder no semblen gaire interessats en aquestes estimacions que posen al descobert el preu que pagaran els britànics.

La setmana passada un organisme independent, l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària (OBR), va confirmar que ruptura sense acord farà més mal a llarg termini a l'economia nacional que l'efecte de la covid. Una estimació en la qual coincideix el governador del Banc d'Anglaterra, Andrew Bailey. «Crec que a llarg termini els efectes poden ser més persistents que els de la covid», va declarar davant el comitè parlamentari del Tresor. El virus es carregarà a llarg termini un 3% del producte interior brut del país, donant per fet que hi haurà una vacunació massiva l'any vinent.

El cost estimat de la sortida de la UE és del 4%, en el millor dels casos, comptant que les negociacions acabin amb èxit i es produeixi una transició ordenada. Si això no s'aconsegueix s'hauria d'afegir un 2% més al deteriorament econòmic. Total, una pèrdua del 9% del PIB i el Regne Unit amb el deute més gran de la seva història recent.



La City, al punt de mira

En cas d'acabar regint-se per les tarifes de l'Organització Mundial de Comerç (OMC), tots els sectors econòmics es veuran afectats, inclosa la City. «L'edat d'or de la City a Londres va començar amb un «Big Bang». Està acabant amb un sospir», titulava dilluns el portal econòmic Bloomberg.