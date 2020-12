Ayuso carrega contra ERC per posar Madrid "en objecte de totes seves ires"

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat avui dimecres contra ERC per posar Madrid "en l'objecte de totes les seves ires" i ha reiterat que no apujarà els impostos a la regió" i menys per pagar-li el negoci als independentistes".

En la presentació del pessebre de la Puerta del Sol, Ayuso ha respost així al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha rebutjat que hi hagués "un menyspreu" a la Comunitat de Madrid amb l'harmonització fiscal que plantegen i que el greu és la construcció del nou hospital "cartró pedra", en al·lusió al Isabel Zendal, inaugurat ahir.

Ayuso ha dit que "li ha d'anar molt malament a l'independentisme per posar Madrid en l'objecte de totes les seves ires" i "culpar els madrilenys" després de l'"urpada" de la pandèmia.

"Per més que s'apugin els impostos a Madrid a Catalunya no li anirà millor perquè aquests diners no arribaran a la societat catalana, es quedarà pel mig i se'ls quedaran els independentistes que són un simple negoci", ha dit Ayuso.

Madrid, a través del seu conseller d'Hisenda, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertit la ministra del ram, María Jesús Montero, que si el Govern central avança en el seu pacte amb ERC sobre harmonització fiscal la Comunitat ho recorrerà davant del Tribunal Constitucional a l'entendre que aquest acord envaeix l'autonomia fiscal de la regió.

Lasquetty s'ha dirigit a Montero a través d'una carta, signada el 30 de novembre, en la qual li mostra el "profund malestar" del Govern d'Isabel Díaz Ayuso amb l'acord segellat per l'Executiu de Pedro Sánchez amb ERC en el marc de la negociació pressupostària de 2021 per harmonitzar alguns tributs com el de patrimoni, que a Madrid està bonificat.

Ayuso ha reiterat que no apujarà els impostos a Madrid per pagar "el negoci als independentistes", que gasten a l'any 1.700 milions d'euros en accions independentistes i "només a TV3 es gasten 303 milions, el que equival a tres hospitals Isabel Zendal".

Segons Ayuso, en acció exterior, promoció de la llengua o altres "negocis independentistes", destinen "uns 17 Zendals l'any" i en impostos propis en té 15, mentre Madrid en té 2".

A més, ha continuat que, tot i que a Catalunya "tots els trams d'IRPF són els més alts i a Madrid els més baixos", tots els catalans estan pagant anualment 3.424 euros més que els madrilenys".

La recaptació d'aquests 15 impostos, ha apuntat Ayuso, equivalen a "34 Zendals a càrrec dels independentistes". "A veure si és l'independentisme el que ens roba", ha etzibat.

Sobre les crítiques al nou hospital, ha explicat que la Comunitat de Madrid ha aixecat aquesta infraestructura a causa de l'impacte del coronavirus a la regió en la primera onada, quan "morien 500 persones cada dia".

Per això, el Govern regional va construir aquest nou hospital d'emergències per "descongestionar" la resta d'hospitals i perquè "quant val una vida, perquè per a mi no té preu, i per això està aquest hospital".

"Jo desconec que fan els independentistes en aquesta matèria, no m'hi fico, però sí es critica tot el que fan aquest govern", ha retret.