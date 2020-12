ERC pacta amb el Govern una moratòria per als autònoms

Els pressupostos generals de l'Estat rebran demà el vistiplau del Congrés. Fins llavors, les negociacions entre el Govern i la resta de partits continua. Fins i tot amb aquells que ja han donat el seu «sí» als comptes públics. Entre els últims acords, socialistes i morats han pactat amb ERC incloure en els pressupostos una moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social que podran sol·licitar empreses i treballadors autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que hagin complert les seves obligacions i no tinguin un altre ajornament en vigor.

L'esmena registrada per l'executiu de coalició i els republicans catalans contempla que les empreses puguin sol·licitar la moratòria en les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer del 2021, un termini que s'amplia fins a març de 2021 per als treballadors autònoms. Segons el text, per als ajornaments s'aplicarà un interès del 0,5% i les quantitats ajornades s'amortitzaran mitjançant pagaments mensuals al llarg de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada.

A més, PSOE, Unides Podem i ERC han negociat una partida pressupostària de 8 milions d'euros per a «projectes d'ajuda humanitària per a refugiats i asilats» que pilotarà la Secretaria d'Estat d'Afers Exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib. Segons van assenyalar, la meitat d'aquest pressupost (4 milions d'euros) els assumirà la Generalitat de Catalunya i l'altra mieitat el Govern central.