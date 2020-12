El govern espanyol acorda un nou decret per aturar els desnonaments a famílies vulnerables mentre duri l'Estat d'alarma

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Lúís Ábalos, han tancat finalment un acord aquest dimecres perquè el seu executiu aprovi un decret que posarà punt i final als desnonaments sense alternativa habitacional per a les famílies vulnerables mentre duri l'Estat d'alarma. Podem havia registrat una esmena als pressupostos en aquesta direcció de la mà d'ERC i Bildu, però aquest dimarts la va retirar per fer possible aquesta entesa interna de l'executiu. L'acord estableix que les comunitats autònomes seran les encarregades d'oferir aquesta alternativa habitacional que sempre haurà de tenir aquesta condició de "digna" i no podrà ser, per exemple, un alberg.

Segons fonts de Podem, fruit d'aquest acord les famílies vulnerables no podran ser desnonades mentre no existeixi la possibilitat que siguin reallotjades a un habitatge digne.

D'aquesta manera, segons Podem, el llançament no es podrà executar fins que aquestes persones vulnerables no tinguin assegurat i garantit el seu reallotjament.

La condició de vulnerabilitat la concediran els serveis socials a través d'un informe vinculant que els tribunals hauran de sol·licitar obligatòriament en el cas que els afectats al·leguin vulnerabilitat.

El pacte també inclou les famílies en situació precària que es trobin en habitatges de grans tenidors, és a dir, de propietaris de més d'una desena d'habitatges.

En aquest cas les comunitats autònomes disposaran d'un termini màxim de tres mesos per buscar un nou habitatges per a la família en situació de vulnerabilitat.