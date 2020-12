El govern espanyol acorda prohibir moviments entre autonomies durant les festes amb l'excepció de la visita de familiars

El govern espanyol i les Comunitats Autònomes han acordat aquest dimecres prohibir moviments entre autonomies entre el 23 de desembre i el 6 de gener, amb l'excepció de la visita de familiars, en el marc de les mesures per contenir la pandèmia de la covid-19. L'acord s'ha pres al Consell Interterritorial de Salut i ha comptat amb l'adhesió de totes les Autonomies excepte Madrid, que s'hi ha oposat, i Catalunya, que s'hi ha abstingut.

El Govern ha indicat que no se sent interpel·lat per l'acord -que de tota manera, el ministre Illa ha subratllat que és "d'obligat compliment"- perquè "el lloc de decisió" d'aquestes qüestions és el Procicat, i l'executiu català es basa en el Pla de Nadal que ha aprovat precisament aquest dimecres.

La restricció de la mobilitat entre autonomies és una de les mesures destacades que s'ha acordat en el marc del Consell Interterritorial de Salut, amb les excepcions que ja preveu el decret de l'Estat d'Alarma de moviments per motiu laboral o sanitari i amb la que s'afegeix per a aquestes dates de moviment per visitar familiars.

Ho ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que preguntat per la manera com es controlarà la mesura, ha afirmat que té "plena confiança" en l'actitud "responsable" de la ciutadania, més enllà dels "controls que es puguin prendre". Illa ha repetit en diverses ocasions el que ha estat el leitmotiv de la reunió amb les autonomies: "Per Nadal, tothom a casa".

El ministre també ha anunciat la resta d'acords que s'han pres en el marc del Consell, reunions familiars durant les festes d'un màxim de deu persones i tocs de queda allargats fins a dos quarts d'una de la matinada les nits del 24 i el 31 de desembre, en el marc d'unes festes que ha qualificat d'excepcionals.

