Moren almenys 5 persones en un atropellament massiu a l'oest d'Alemanya

Cinc persones van morir ahir, entre elles un nadó de nou mesos, en un atropellament massiu intencionat, provocat per un alemany de 51 anys, que va ser detingut minuts després, i que va irrompre amb el seu cotxe en una zona de vianants de Trèveris (oest del país). Segons van explicar fonts de la investigació, l'home -que té una malaltia mental i anava begut- va accedir amb el seu tot terreny als carrers de vianants del centre d'aquesta ciutat, entre la Basílica de Constantí i la Porta Nigra, poc abans de les dues de la tarda i va recórrer diversos centenars de metres fent ziga-zaga per acabar atropellant diversos transeünts i destrossant llocs comercials.

Només quatre minuts més tard, quan va sortir a un carrer amb trànsit rodat, va ser interceptat per diversos cotxes de policia que havien estat alertats i va ser arrestat tot i presentar resistència. El frontal del vehicle presentava evidents desperfectes.

Les víctimes mortals són un nadó de nou mesos (la seva mare va resultar ferida), una dona de 25 anys, un home de 45 i una dona de 73, així com una persona que va perdre la vida hores després a l'hospital a conseqüència de les ferides i de la qual a l'hora de tancar aquesta edició no hi havia dades. A més, es van comptabilitzar una quinzena de ferits, entre els quals n'hi havia diversos d'extrema gravetat.

La Fiscalia de Trier va explicar que el sospitós és un home de 51 anys de nacionalitat alemanya, que va néixer a Trèveris i que residia a les rodalies de la ciutat, encara que havia passat els últims dies «al seu vehicle». Diversos mitjans locals el van identificar com a Bernd W.

El detingut estava fortament alcoholitzat en ser arrestat (1,4 mg per litre d'aire expirat, molt per sobre del límit legal de 0,25 mg per litre) i no tenia antecedents, tot i que sí algun trastorn psiquiàtric, ja que recentment se li havien fet unes proves.

Se l'investiga per cinc presumptes delictes d'assassinat i «molts més» d'intent d'assassinat en entendre la policia que es va tractar d'un acte «malintencionat» en què es va utilitzar el cotxe «com una arma». Es desconeix el mòbil dels actes.

Escenes d'«horror»

Està previst que passi avui a disposició judicial, moment en què es coneixerà si queda en presó preventiva o si se l'interna en una institució psiquiàtrica, va explicar la Fiscalia de Trier. Ahir mateix va prestar declaració davant la policia. L'alcalde de Trier, Wolfram Leibe, es va mostrar commocionat en unes breus declaracions davant els mitjans després de recórrer els carrers afectats, parlant d'«horror» i confirmant que una de les víctimes era un nadó.