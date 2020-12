Podem xoca amb el PSOE per la renovació del Poder Judicial

El PSOE no només està molestant el PP amb els seus intents per aconseguir la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que porta dos anys en funcions, amb una composició conservadora, elegida durant la majoria absoluta de Mariano Rajoy. El malestar també s'estén a Unides Podem, socis a l'executiu de coalició. El partit morat va carregar ahir contra el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per donar per fet l'acord amb els populars el dia anterior, i al mateix temps van defensar que la polèmica reforma del sistema d'elecció de l'òrgan de govern dels jutges es reactivi ja al Congrés. Però aquestes crítiques no van alterar els socialistes, que van insistir que l'entesa amb el partit de Pablo Casado «està tancada». La modificació legal, van explicar, només es portarà a terme en el cas que el pacte salti pels aires, com va passar a l'estiu.

Es tracta de l'enèsim xoc dins de la coalició. Unides Podem se sent exclòs de les negociacions sobre el CGPJ i tem que finalment el PSOE, per aconseguir la renovació, accedeixi a l'exigència del PP, que rebutja que hi hagi a l'organisme vocals proposats per la formació de Pablo Iglesias. El partit morat també considera que la reforma del sistema d'elecció de l'organisme, per la qual n'hi hauria prou la majoria absoluta al Congrés i faria que el PP deixés de ser imprescindible (ara es requereixen tres cinquens), és bona en sí mateixa.

Els socialistes, en canvi, argumenten que la modificació legal és, sobretot, una mesura de pressió al PP. Només s'activarà si els conservadors donen un nou cop de porta a l'acord. Si hi ha pacte, per tant, no hi haurà reforma. I el PSOE continua assegurant que hi ha pacte, excepte que el PP, temorós que Vox exploti aquesta aliança, no s'atreveix a exterioritzar-lo. Però els socialistes, per tranquil·litzar els seus socis, continuen defensant també la presència al CGPJ de membres proposats per Unides Podem.

Els conservadors, mentrestant, donen per bona en privat la versió del PSOE, però en públic refreden l'acord. El seu secretari general, Teodoro García-Egea, va descartar que el pacte es tanqui abans que acabi l'any. Els temps són claus. A mitjans de desembre, el PSOE haurà de decidir si inclou entre les seves proposicions la reforma del sistema d'elecció del CGPJ.



Sense marge d'espera

«No podem esperar més», va afirmar el president del grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, exigint al PSOE que reactivi la modificació legal. El dirigent morat va assegurar que la «falta de cooperació del PP» per renovar l'òrgan dels jutges deixa clara la necessitat d'un canvi en la llei que rebaixi la majoria necessària per elegir els membres del CGPJ.

Després de l'«enèsim cop de porta del PP», va dir Asens, cal treure del congelador la reforma que van presentar el PSOE i Unides Podem i que després va paralitzar Pedro Sánchez com a gest de bona voluntat cap a Casado. «El termini que es va donar al PP ja ha acabat», va destacar Asens. Unides Podem pretén que un cop els Pressupostos rebin el vistiplau aquesta setmana al Congrés, el Govern reprengui la reforma.