El ballarí Rafael Amargo va ser detingut ahir a Madrid per un presumpte delicte de tràfic de drogues en l´anomenada operació Corax de la Policia Nacional. En concret, durant els escorcolls realitzats a diversos domicilis, els agents han confiscat, segons una primera estimació, gairebé cent grams de drogues. La major part, uns 60 grams, són de metamfetamina, també coneguda com la droga de Breaking Bad, per la popular sèrie de televisió en la qual un professor de química amb problemes econòmics decideix cuinar droga en una caravana. La resta de substàncies trobades en la recerca són petites quantitats de ketamina, un anestèsic per a cavalls utilitzat com a potent estimulant, i també de GHB o èxtasi líquid.

La quantitat de metamfetamina confiscada duplica l´establerta pel Tribunal Suprem com «de notòria importància» a l´hora de valorar si fos procedent condemnar les persones implicades. En el cas de la meta, aquesta quantitat està establerta en 30 grams de droga, la meitat de la que s´ha confiscat en l´operació Corax.

Al costat d´Amargo, que es troba en un calabós de la comissaria de districte centre, a Madrid, van ser arrestats la seva parella, el seu representant i productor de l´obra de teatre que el ballarí estrenava aquesta setmana i un amic de l´artista.