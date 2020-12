Espanya suma gairebé 10.000 positius en un dia i 273 noves defuncions

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 9.331 nous casos positius de coronavirus, fet que deixa la xifra global de contagis des de l´inici de la pandèmia a Espanya en 1.665.775 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de dimarts n´hi va haver 273, i ahir la xifra total era de 45.784. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n´acumula 351.616 des de l´inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n´ha registrat 7.074, xifra superada per Andalusia amb 8.083 i Catalunya amb 7.267. Des del principi de la pandèmia a Catalunya hi ha hagut 307.245 casos confirmats de coronavirus, segons Sanitat.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l´últim dia és Madrid amb 1.140. A Catalunya n´hi va haver 788 i per darrere el País Basc amb 516, Andalusia amb 438, Galícia amb 369, l´Aragó amb 359 o Astúries amb 236.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 45.784 el total de morts per coronavirus arreu de l´Estat espanyol, 273 més que dimarts. Segons l´últim informe del Ministeri, 1.051 s´han produït en els últims 7 dies. D´aquestes, 210 s´han produït a Andalusia, 129 a Astúries, 123 a Castella i Lleó i 106 al País Valencià. A Catalunya n´hi ha hagut 44 i a Madrid 26.

Des de l´inici de la pandèmia 193.919 persones han hagut de ser hospitalitzades per coronavirus, de les quals 16.387 han anat a l´UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.825 hospitalitzats, 247 dels quals a Unitats de Cures Intensives.