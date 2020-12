Els jutges tomben les multes per trencar el confinament

El 17 de març del 2020, a les 14.45 hores, un conductor es trobava en una gasolinera de l'avinguda de Burgos de Valladolid. Feia tres dies que el Govern havia decretat l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid i el confinament domiciliari. La policia el va caçar i la Delegació de Govern a Castella i Lleó el va sancionar amb 601 euros per trencar el confinament, quantia que es va quedar en 300,5 euros per la bonificació de pagament immediat. Unes hores abans, i a 444 quilòmetres de distància, a Vigo, una patrulla va parar un transeünt quan passejava per la ciutat sense cap justificació. La multa va ser la mateixa. La justícia ha anul·lat les dues argumentant que el simple incompliment d'una norma general, com és el decret de l'estat d'alarma, no pot considerar-se com a desobediència, ja que per a això és necessari incomplir una ordre directa d'un agent.

Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, jutjats contenciosos administratius de diverses províncies han dictat resolucions que, majoritàriament, revoquen les sancions que es van imposar als qui incomplien la limitació de moviments en les primeres setmanes de l'estat d'alarma. Òrgans judicials de Vigo, Oviedo, Còrdova, Logronyo, Segòvia, Bilbao o Valladolid, entre d'altres, han anul·lat les multes, que des del primer dia van aixecar dubtes en el món del dret.