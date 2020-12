L’OMS recomana no utilitzar mascaretes amb vàlvules

L´Organització Mundial de la Salut (OMS) va actualitzar ahir les seves recomanacions sobre l´ús de les màscares amb noves proves científiques i assessorament pràctic per als països. En aquest document, recull que les persones han de portar mascareta a casa seva en rebre visites si no poden mantenir la distància o avaluar que la ventilació és bona i descarta l´ús de . En concret, aposta per l´ús de mascaretes amb vàlvules, ja que anul·len la filtració i «són inservibles per al control». En concret, apunten que «quan hi ha un visitant que no és membre de la llar i se sap que la ventilació és deficient, amb obertura limitada de finestres i portes per a la ventilació natural, o el sistema de ventilació no pot avaluar-se o no funciona correctament, independentment que es pugui mantenir una distància física d´almenys un metre». Segons l´OMS, a nivell general, les mascaretes han d´utilitzar-se com a part d´un «paquet integral de mesures que ajudin a reduir la propagació de covid-19». L´OMS continua recomanant a tot el personal sanitari l´ús de màscares mèdiques (les habituals en quiròfans, per exemple) en zones amb menor risc de contagi per aerosols i les de major protecció (N95, FFP2, FFP3) en zones de major risc, per exemple, àrees d´atenció a pacients amb el virus. Per al públic general, en zones de transmissió comunitària del coronavirus, l´OMS recomana l´ús de màscares no mèdiques (per exemple, les de tela) en zones interiors com ara botigues, oficines o escoles, si no es pot garantir una distància física d´almenys un metre entre els presents. Les mascaretes mèdiques són principalment recomanades per a grups de risc i persones amb malalties pulmonars cròniques, càncer, diabetis o problemes cardiovasculars, quan no pot garantir-se la distància d´almenys un metre.