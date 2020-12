El Regne Unit autoritza l’ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech

El Regne Unit va autoritzar ahir l´ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid-19. Així ho va anunciar el Govern britànic ahir després de rebre l´examen positiu de l´Agència Reguladora de Medicaments del Regne Unit (MHA, per les seves sigles en anglès). Es converteix així en el primer país al món en donar llum verda a aquesta vacuna. Segons el regulador britànic, la vacuna compleix amb els «estrictes estàndards de qualitat, seguretat i efectivitat» i es «distribuirà en les pròximes setmanes», segons va avançar el govern de Boris Johnson. El Regne Unit preveu vacunar primer els grups de risc com personal sanitari, persones grans i amb patologies que els fan vulnerables. A la Unió Europea el regulador espera donar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech com a màxim el 29 de desembre.

Els experts clínics i científics de l´agència reguladora britànica asseguren que han revisat les dades dels estudis preclínics de laboratori, els assajos clínics, els controls de fabricació i qualitat, el mostreig de productes i les proves de la vacuna final. «Hem dut a terme una rigorosa avaluació científica de totes les proves disponibles de qualitat, seguretat i eficàcia», va afirmar el director executiu de la MHRA, el doctor June Raine, que ha assegurat que han posat al capdavant «la seguretat pública».

Tot i això, l´Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va defensar que el seu examen de la vacuna és «el més apropiat» per decidir sobre el seu ús i va recordar que el permís al Regne Unit s´emet sota la «responsabilitat» de l´estat en qüestió i que, en tot cas, serà «una distribució d´un medicament sense llicència». L´EMA assegura que la seva revisió per concedir autoritzacions garantirà «obligacions de la qualitat, seguretat i eficàcia» de la vacuna.