Sanitat notifica 10.127 nous contagis de Covid-19 i 254 morts més

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 10.127 casos de Covid-19, dels quals 4.765 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació als 5.060 registrats el dimecres, elevant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.675.902.

La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 240,89 casos per cada 100.000 habitants. Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 254 més, 1.015 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 46.038 persones.

"Estem per sota d'un dels nivells de molt alt risc en el document aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, però continua sent una incidència molt més alta de les que ens interessa tenir", ha dit el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en roda de premsa.

En l'actualitat, hi ha 13.063 pacients ingressats per Covid-19 en tota Espanya i 2.440 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.131 ingressos i 1.543 altes. A més, en l'última setmana 2.841 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 220 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 10,53 per cent i en les UCI en el 25,28 per cent.

De les 4.765 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.038 s'han localitzat a Madrid, si bé 373 a Andalusia, 291 a Aragó, 222 a Astúries, 101 a Balears, 206 a Canàries, 119 a Cantàbria, 145 a Castella-la Manxa, nou a Castella i Lleó, 744 a Catalunya, vuit a Ceuta, 218 en Comunitat Valenciana, 155 a Extremadura, 334 a Galícia, 30 a Melilla, 71 a Múrcia, 116 a Navarra, 542 a País Basc i 43 a La Rioja.

Quant a les morts, Sanitat ha registrat ja 4.251 defuncions a Andalusia (208 en l'última setmana); a Aragó 2.354 (82 en els últims set dies); a Astúries 1.054 (124 en l'última setmana); a Balears 423 (cinc en els últims set dies); a Canàries 346 (10 en una setmana); a Cantàbria 321 (21 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.819 (53 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 4.609 (113 en els últims set dies).

