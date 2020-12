Els socis de govern pressionen el PP activant la limitació del CGPJ

Dividits per la forma d´encarar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), defensant temps i maneres diferents d´aconseguir aquest objectiu, el PSOE i Podem van optar ahir per una via intermèdia per pressionar el PP. Els socis de govern van mantenir aparcada la proposició de llei que rebaixa a la majoria simple l´elecció dels nous membres del Poder Judicial, que porta dos anys en funcions, però van activar l´altra pota d´aquesta reforma: limitar les atribucions de l´organisme quan hagi expirat el mandat. Segons la iniciativa plantejada per socialistes i morats, que es debatrà en el ple del proper 15 de desembre, el CGPJ ja no podrà nomenar les altes instàncies judicials, com els presidents del Suprem, dels tribunals superiors i de l´Audiència Nacional, fins que no hagi canviat d´integrants.

El PSOE i Podem difereixen sobre la reforma global del Poder Judicial. El primer partit considera que la iniciativa per facilitar-ne la renovació, deixant enrere la majoria absoluta al Congrés per no dependre del PP, només s´ha de dur a terme si els conservadors, finalment, es neguen a l´acord i continuen vetant la presència de vocals al CGPJ proposats pels morats. La formació de Pablo Iglesias, en canvi, defensa que la polèmica reforma, criticada a Europa, s´ha d´aprovar passi el que passi.

Però tots dos estan d´acord en què el pas fet a la cambra baixa suposa una forma més d´arrossegar Pablo Casado cap al pacte. D´una banda, perquè si l´actual Poder Judicial no pot fer els nomenaments més importants, els populars es quedaran sense incentius per seguir bloquejant-lo. Tanmateix, en els últims nomenaments per a les sales del Tribunal Suprem realitzats pel CGPJ, ja en funcions i amb una composició aclaparadorament conservadora perquè va ser elegit durant la majoria absoluta de Mariano Rajoy, els elegits han estat sobretot progressistes. D´altra bvanda, el moviment parlamentari d´ahir, segons fonts del PSOE i Podem, ofereix el missatge que no es quedaran quiets davant el bloqueig del PP. Si els conservadors persisteixen, activaran la reforma del sistema d´elecció perquè hi pugui haver un nou CGPJ sense la seva participació.

Els socialistes, però, esperen que no sigui necessari. Anticipen que finalment Casado segellarà l´acord, així que de moment volen esperar. Els col·laboradors de Pedro Sánchez assenyalen que excepte canvis d´última hora, la proposta de rebaixar la majoria exigida per a donar a llum un nou Poder Judicial no es registrarà al Congrés fins a l´any que ve. Pot ser que fins i tot després de les eleccions catalanes del 14 de febrer.

Els morats no comparteixen aquesta visió, i creuen que la reforma del sistema d´elecció hauria d´aprovar-se ja, però estan disposats a cedir en nom de l´acord. No és l´únic pols que mantenen amb el PSOE en el terreny judicial. Podem vol reformar el delicte de sedició com més aviat millor, perquè els líders independentistes puguin fer campanya a les catalanes, mentre els socialistes han deixat clar que la modificació no dependrà del calendari electoral.