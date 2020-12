La vicepresidenta tercera del Govern i ministra d´Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, va defensar ahir l´harmonització fiscal que vol dur a terme l´executiu i va destacar que cal «seure totes les comunitats autònomes» per revisar «tot el sistema de finançament a partir de l´any que ve, i no quedar-se només en un o altre element». Així va respondre Calviño en ser preguntada pels «avantatges fiscals» del País Basc i Navarra i per la intenció del Govern d´assolir una harmonització fiscal entre territoris.

La ministra va destacar que tots els mesos «lluita» a Europa perquè hi hagi una harmonització fiscal entre països que impedeixi que, via impostos, s´atreguin empreses i inversions en detriment d´altres països membres, com passa amb Holanda, Irlanda i Luxemburg en l´àmbit de l´Impost sobre Societats. Això mateix, va explicar, és el que vol el Govern de Pedro Sánchez per a Espanya: evitar «situacions injustes» en matèria fiscal que perjudiquin algunes autonomies.

Preguntada per si considera Madrid un «paradís fiscal», la ministra va assegurar que ella no faria servir aquests termes per definir la situació i va defensar que el que és evident és que «cal seure totes les comunitats al voltant d´una taula i començar a revisar tots els elements de finançament». «I és bon moment fer-ho a partir del 2021», va assenyalar. La ministra va recordar que Espanya viu una situació de relativa debilitat pel que fa als ingressos fiscals, de manera que «no té el mateix marge que altres països per abaixar impostos».

D´altra banda, Calviño va qualificar de «magnífica notícia» l´aprovació dels pressupostos al Congrés i va criticar que els arguments que s´utilitzen per rebutjar-los «no es relacionen amb els propis comptes». La vicepresidenta va destacar que els pressupostos estan dissenyats per impulsar el creixement econòmic.