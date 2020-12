Estats Units i Itàlia registren les xifres més elevades de víctimes mortals

Estats Units i Itàlia estan registrant aquests dies les xifres més elevades de víctimes mortals des de l´inici de la pandèmia. Als EUA s´ha superat la cota dels 3.000 morts diaris i es va en camí d´afegir un milió d´infectats per la covid-19 cada cinc dies, amb molts hospitals desbordats i unes xifres que no donen raons per a l´optimisme a les portes de l´hivern i en plena època de vacances. Els Centres de Control i Prevenció de Malalties han alertat que els EUA i el seu sistema de salut s´enfronten als pitjors mesos de la seva història, amb les infeccions totalment disparades en gairebé tots els estats del país i amb prop de 20.000 persones en unitats de cures intensives.

Dimecres van morir 3.157 persones, segons dades de la Universitat Johns Hopkins, un rècord que supera en més de mig miler els nivells de la pandèmia a la primavera, i que equival a més morts que els registrats en els atacs de l´11 de setembre de 2001 contra les Torres Bessones i el Pentàgon.

La possibilitat que els EUA repeteixin aquesta xifra en els propers dies dona idea de la magnitud de la tragèdia en què s´ha convertit la covid-19 en una nació que en molts llocs encara renega de portar mascaretes, de mantenir la distància social o d´evitar concentracions en llocs tancats.

Mentrestant, Itàlia confirmava ahir 993 morts a causa del coronavirus en les últimes 24 hores, la pitjor dada registrada des del començament de l´emergència per la pandèmia, el febrer passat. Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, aquest augment dels morts eleva el balanç provisional a les 58.038 víctimes mortals a Itàlia des del començament de la pandèmia, el 21 de febrer. Fins al moment, el major nombre de morts s´havia notificat el passat 27 de març (969).

Més d´un terç de les víctimes d´ahir, 347, corresponen a la regió de la Llombardia, al nord.