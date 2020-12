El ministre d´Interior de França, Gerald Darmanin, va confirmar ahir que es duran a terme «accions massives i sense precedents» contra el «separatisme islàmic», amb la inspecció de 76 mesquites de tot el país, i va anunciar que algunes d´elles seran clausurades.

El Ministeri d´Interior, segons el diari Le Figaro, ha posat en coneixement de les autoritats locals un document amb 76 mesquites i llocs de culte sospitosos d´aquest «separatisme islàmic», de les quals una quinzena estarien a la regió de París, mentre que altres 18 podrien ser tancades immediatament. Entre els motius per decretar aquests tancaments hi ha des de l´incompliment d´una decisió de clausura prèvia, com és el cas d´alguns d´aquests llocs, així com la presència d´imams que han estat registrats en els arxius elaborats pel Govern per prevenir «la radicalització de caràcter terrorista», o per tractar-se de centres clandestins sense autorització.

El Ministeri d´Interior va informar que la mesura busca combatre el «creixent nombre d´aquestes mesquites no afiliades», així com altres «llocs de culte que volen passar deliberadament desapercebuts», els quals estan «lliures de qualsevol tutela i no participen en les eleccions que suposadament regulen l´Islam de França».

Segons les últimes dades divulgades pel Servei d´Intel·ligència Territorial, hi ha almenys un 41 per cent de les mesquites que «semblen no tenir una afiliació específica», mentre que la resta es troben sota autoritat marroquina, algeriana -a través de la Gran Mesquita de París-, turca, i musulmana francesa.