El govern espanyol preveu que al juny hi hauran vacunades entre 15 i 20 milions de persones

El govern espanyol preveu que cap al maig o juny de 2021 ja hi hagi entre 15 i 20 milions de persones vacunades contra el coronavirus a l'Estat espanyol. Ho han afirmat aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Cantàbria i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, des del País Basc. Illa ha dit que aquesta estimació està condicionada per l'autorització de les vacunes de l'Agència Europea de Medicaments així com per l'entrega efectiva de dosis que facin les companyies. El ministre de Sanitat ha explicat que encara no es pot fixar una data concreta d'inici de la vacunació, però ho ha situat a principis de gener.