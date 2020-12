Iglesias avisa que «estem esgotant la paciència» sobre la reforma del CGPJ

«Estem esgotant la paciència», va assegurar ahir el líder d´Unides Podem, Pablo Iglesias, sobre la negativa del PP a negociar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) amb la presència del partit morat al Govern. El vicepresident segon va acusar el president del PP, Pablo Casado, de provocar una «situació vergonyosa» a l´òrgan de govern dels jutges i va assegurar en diverses ocasions que no hi ha un acord entre el PSOE i els conservadors per renovar el CGPJ.