L'OMS estudia la creació de certificats electrònics de vacunació per viatjar

L´Oficina de l´Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa no aprova que els països emetin «passaports d´immunitat» per a la persones que ja s´han recuperat de la Covid-19, però va avançar ahir que sí que està investigant les possibilitats d´utilitzar «certificats de vacunació electrònica» per a permetre viatjar durant la pandèmia. «Estem estudiant molt de prop l´ús de la tecnologia en resposta a la Covid-19. Una d´elles és treballar amb els Estats membre per a aconseguir un certificat de vacunació electrònica», va ressaltar el departament europeu de l´organisme sanitari internacional de Nacions Unides en roda de premsa aquest dijous. Segons aquest expert, l'organització està en contacte amb la Comissió Europea per estudiar opcions tecnològiques «viables» per implementar aquest certificat a Europa. A més, l'OMS ja té un contracte amb Estònia per fer una prova pilot d'aquest certificat digital.

D´altra banda, el director regional de l´OMS a Europa, Hans Kluge, va avançar que la setmana vinent tindrà lloc una reunió amb els ministres de Salut dels 53 Estats membre per a estudiar l´efectivitat de les mesures en les escoles en el context de la pandèmia. «Per a reduir la transmissió en les escoles, cal reduir la transmissió en les comunitats», va comentar l´oficial superior d´Emergències de l´OMS, Catherine Smallwood, durant la seva intervenció en la roda de premsa.

L´OMS també va aprofitar per insistir a la població que confiï en les futures vacunes contra la covid-19, i va demanar als governs que tinguin llestos els seus plans de vacunació per assegurar l´èxit, alhora que va alertar que la situació a Europa continua sent preocupant i és necessari preparar-se per a possibles repunts. «La promesa d´una vacuna és magnífica però no podrà aconseguir tot el seu potencial sense una sòlida preparació i l´acceptació de la comunitat», va assenyalar Kluge. que va ressaltar també que l´acceptació és «essencial» per a l´èxit de qualsevol vacuna. Kluge també va mostrar-se comprensiu amb els estudis que apunten al fet que en alguns països prop de la meitat de la població està insegura sobre la vacunació contra el coronavirus, si bé va instar a buscar informació fiable. «No siguin part d´una infodemia de desinformació. La vacunació salva vides, la por les posa en perill», va advertir.

El director per a Europa de l´OMS va qualificar de «fenomenal» el fet que hi hagi ja més de 200 candidates a vacunes i que més de 50 estiguin en fase d´assajos en éssers humans i va parlar que això pot «canviar les regles de joc» i tancar la fase aguda de l´epidèmia, sempre que es combini amb altres mesures de salut pública. Atès que el subministrament inicial de vacunes serà «molt limitat», va instar als països que decideixin per endavant quins grups han de ser vacunats primer i reforçin ja els preparatius per rebre la vacuna de la covid-19.