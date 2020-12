Comença la distribució de tests ràpids d'anticossos a les farmàcies

La cooperativa de distribució de productes farmacèutics Cofares ha començat a distribuir entre les farmàcies els primers test ràpids d'anticossos covid-19 amb la intenció que puguin vendre's aquestes proves a la població general, ha informat l'empresa en un comunicat.

Sobre aquest assumpte, el Ministeri de Sanitat ha informat a EFE que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement del subministrament de diversos test d'autodiagnòstic d'anticossos que poden comercialitzar-se a Espanya i a la resta d'Europa ja que "disposen de marcatge CE emès per un organisme notificat".

El Ministeri precisa que, una vegada que el producte té aquesta marca, pot comercialitzar-se lliurement en tota Europa, sempre amb prescripció mèdica.

En canvi, com a mesura addicional, l'Agència ha sol·licitat informació complementària als fabricants d'aquests test per a la seva revisió juntament amb l'Institut de Salut Carles III.

La cooperativa de distribució farmacèutica ha iniciat el proveïment a les botigues de test ràpids d'anticossos, que, assegura, "aniran subministrant-se a partir d'ara de manera escalonada, al ritme que aquestes proves vagin estant disponibles en el mercat".

Cofares precisa que aquests test permeten a l'usuari conèixer el resultat en deu minuts, en el seu propi domicili i amb una lleu punxada al dit i que els resultats tenen una efectivitat superior al 90%.



Mitjà avisa que els tests d'antígens no serveixen per poder incrementar el nombre de persones als àpats de Nadal



L'infectòleg Oriol Mitja ha avisat aquest dissabte que els tests d'antígens "no serveixen" per poder fer àpats de Nadal amb més persones de les permeses, una xifra que oscil·laria entre 8 i 10. "Sí que serveixen perquè aquests àpats siguin més segurs, sobretot si hi ha gent gran" ha assegurat a través d'un seguit de piulades a Twitter. En aquestes també ha subratllat que les proves "no detecten tots els positius infecciosos" i que tenen un "petit marge d'error". Mitjà ha assenyalat que precisament aquest petit percentatge "es torna un nombre absolut molt gran si es reuneix totes les famílies del país".

A través de la xarxa social, l'infectòleg ha aprofitat per tornar a demanar al Govern de la Generalitat que "obri la porta" a què les farmàcies puguin fer tests d'antígens. Unes proves que, considera, no haurien de requerir "prescripció mèdica". "Les eines de salut pública no cal que compleixin les mateixes especificacions que els dispositius mèdics" ha insistit.

En aquest sentit, ha explicat que la Comissió Europea (CE) i l'Agència Espanyola del Medicament ja han aprovat la indicació. "No hi ha raons científiques per endarrerir la mesura" ha reblat.