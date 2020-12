Tot Europa es prepara per començar a vacunar les persones dels grups de risc

Tot Europa està enllestint els plans de vacunació contra la covid-19 a l´espera que l´Agència Europea del Medicament (EMA) i la Comissió Europea donin llum verda a l´autorització de la vacuna de Pfizer BioNTech o de Moderna. La majoria d´estats europeus estant trançant les estratègies d´administració, distribució i subministrament de vacunes per començar a vacunar tan aviat com es pugui. Gairebé tots els programes compten amb la divisió en grups d´edat per prioritzar la vacunació dels més vulnerables. «Molts països utilitzaran les estructures i serveis de vacunació existents tant com sigui possible», apunta el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties, que ha avaluat els plans.

És el cas d´Espanya, França i Itàlia que, per ara, no preveuen ampliar el personal per fer la vacunació. En canvi, Alemanya, Dinamarca, Suècia o Luxemburg ja anticipen que estan preparant centres especials per fer la vacunació. «A mesura que arribin més vacunes, s´hauria d´involucrar més personal entrenat involucrat en les campanyes», avisa el mateix Centre Europeu.

Alemanya, per exemple, preveu descentralitzar tot el que es pugui la vacunació, de manera que el govern central només s´encarregarà d´organitzar la distribució entre els estats federals, que seran els encarregats de determinar les localitzacions i el nombre d´unitats mòbils per a la vacunació del seu territori. Una comissió d´experts ha recomanat que es prioritzi la vacuna a les persones grans i les persones en risc particular, així com als treballadors sanitaris, i es preveu reactivar doctors retirats i jubilats per ajudar amb els plans de vacunació.

La majoria de països (França, Itàlia, Bèlgica, Paisos Baixos, etc.) ja han anunciat a més que la vacunació no serà obligatòria i que se subministrarà gratuïtament.