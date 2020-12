La jutge designa l’Estat dipositari dels béns del Pazo de Meirás

El Jutjat de Primera Instància número 1 de la Corunya ha designat l´Estat dipositari de tots els béns mobles i elements accessoris que conformen el complex del Pazo de Meirás i manté la data d´entrega de l´immoble per al dia 10 de desembre. Després del judici celebrat dimecres passat per revisar la mesura cautelar que prohibeix als Franco retirar béns de l´edifici mentre es realitza un inventari, la jutgessa, Marta Canales, ha decidit que es permetrà la retirada d´aquells objectes «d´estricte ús personal o que, per les seves característiques, res aportin a la significació del Pazo com a Bé d´Interès Cultural».

El Jutjat, que ha acceptat les al·legacions de l´Estat, la Xunta, els ajuntaments de Sada i la Corunya i la Diputació Provincial, manté d´aquesta manera la data de lliurament de l´immoble el dia 10 de desembre a les onze del matí.

En relació als masovers, tenint en compte l´oferiment de l´Estat perquè se´ls confereixi un termini superior per abandonar la casa que habiten, ha fixat com a data màxima el 15 de gener de 2021.

La magistrada ha rebutjat a l´acte, contra el qual es pot interposar recurs d´apel·lació davant l´Audiència Provincial de la Corunya, l´oposició efectuada per la família Franco respecte la prohibició de retirar béns de la casa pairal i la seva data de lliurament a l´Estat.

A més, ha detallat que la part demandada s´equivoca «quan diu que se li van donar vint dies per retirar tots els seus béns», ja que «els seus actes van ser els de complir voluntàriament la sentència i, en congruència, la interlocutòria que disposa el termini d´un compliment voluntari».

«La literalitat de la sentència és clara», explica la titular del jutjat, que ha argumentat que la decisió de prohibir retirar béns del recinte sense informar prèviament la part demandada respon «a una situació d´urgència patent», ja que els Franco havien contractat vehicles per emportar-se´ls.

«La urgència sorgeix quan els demandats, dient que lliuraran voluntàriament el Pazo, prèviament volen procedir al trasllat de béns en 50 camions, que sens dubte són molts camions, el que es traduïa en un buidatge de no se sabia què», assegura.

En aquest sentit, la magistrada insisteix que era «necessari saber què existia a Meirás» abans de permetre «traslladar tot tipus de béns desconeguts».