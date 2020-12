L’odissea d’una jove de l’Hospitalet presa a Oman

Fàtima Ofkir Reyes va ser detinguda fa tres anys a Oman per tràfic de morfina. Tenia només 18 anys. Un tribunal d´aquest país va condemnar aquesta veïna de l´Hospitalet de Llobregat a 25 anys de presó. Es va convertir llavors en la dona espanyola més jove a la presó en un país estranger. «L´obliguen a portar burca i pregar cinc vegades al dia», assegura la seva mare, Rosario. Els advocats que ara s´han fet càrrec de l´assumpte, Daniel Vosseler i Mónica Santiago, estan movent cel i terra perquè la jove torni a Espanya i compleixi aquí una condemna que qualifiquen de «desproporcionada» i que, segons ells, la justícia espanyola no hagués imposat mai, ja que la noia es va penedir i va col·laborar amb la policia.

Aquests lletrats s´han posat en contacte amb diputats espanyols i europeus, així com amb la Comissió Europea, perquè intercedeixin per Fàtima, que, reconeixen la mare i els seus advocats, «es va equivocar en el seu dia» en viatjar a Oman. Segons Vosseler, està previst que la Comissió d´Exteriors de Congrés voti el proper dia 16 de desembre una proposició que insti l´executiu de Pedro Sánchez a tramitar un conveni que permeti la tornada a Espanya de la jove des d´un país amb el qual no existeix extradició.

Si hi ha «voluntat política», d´aquí a uns tres mesos pot fer-se realitat la tornada a casa d´aquesta noia. En els propers dies s´enviarà una carta al papa Francesc. El rei Felip VI ja en va rebre una de la mare. «En un moment tan difícil per a tots, apel·lem a totes les instàncies nacionals i internacionals amb l´objectiu de permetre que Fàtima pugui complir la pena imposada a Espanya», destaca l´advocat. «És una qüestió humanitària», afegeix. «Estem trobant voluntat per part de tots els grups polítics espanyols», insisteix.

Just quan va complir la majoria d´edat li va tocar viure un problema familiar important que va derivar, entre altres coses, en l´escassetat de recursos econòmics i en una situació dolorosa per la depressió en què va caure la seva mare. Després de la separació dels seus pares, el món es va enfonsar per a ella. La jove a poc a poc va anar deixant les seves activitats i es va distanciar de les amigues de sempre. Es va tancar en el seu propi món.

Amb 18 anys va viatjar a Oman, on va ser arrestada després que es trobessin set quilos de morfina a la seva habitació de l´hotel. Abans de la seva tornada a casa, la jove va trucar a la seva mare per explicar-li on es trobava i que volia sortir d´allà sense dur a terme l´encàrrec, però ja va ser tard. Després de la seva detenció i el que semblava que podia ser una condemna de vuit anys de presó, va passar a 25 després de la presa de possessió del nou sultà, que ha endurit les penes per a aquest delictes. Des de llavors, Fàtima està a la presó de Mascat i només pot fer tres trucades al mes per parlar amb la família. La cònsol espanyola la visita de tant en tant.