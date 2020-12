Londres i Brussel·les acorden seguir les negociacions malgrat les seves diferències

El primer ministre britànic, Boris Johnson, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han acordat aquest dissabte prosseguir les negociacions per a un acord post-Brexit, malgrat reconèixer les "diferències significatives" que encara separen a les parts.

"Encara que reconeixem aquestes serioses diferències, acordem que s'ha de realitzar un esforç més per part dels nostres equips negociadors per tal d'avaluar si poden resoldre's", han assenyalat tots dos en un comunicat conjunt.

Johnson i Von der Leyen han indicat que han donat instruccions als seus negociadors per tornar a reunir-se demà a Brussel·les.

La responsable comunitària i el cap del Govern britànic han parlat aquest dissabte durant més d'una hora, després que ahir les converses a Londres se suspenguessin davant la constatació de la falta de progressos.

En la seva crida d'avui, tots dos han saludat els "progressos que s'han fet en moltes àrees", però al mateix temps han recordat les "diferències significatives" que persisteixen en tres aspectes: les garanties de competència justa, la governança de l'acord i la pesca."Un acord no és factible si aquests temes no es resolen", han subratllat tots dos en el comunicat.