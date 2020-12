Moderna espera comptar amb 125 milions de dosis a principis del 2021

La companyia Moderna va anunciar ahir que espera comptar amb «entre 100 i 125 milions de dosis a nivell mundial» de la seva vacuna contra la Covid-19 «en el primer trimestre de 2021», de les quals «85-100 milions» seran per als Estats Units i «15-25 milions» per a la resta del món.

A través d´un comunicat, la companyia va avançar, a més, que preveu tenir «aproximadament 20 milions de dosis» per a finals de 2020 que es destinaran als EUA Així, espera fabricar en 2021 un total d´»entre 500 i 1.000 milions de dosis» a tot el món. La companyia va detallar que «es continuen acumulant dades de seguretat» i que l´estudi continua sent supervisat per una Junta de Vigilància de la Seguretat de les Dades independent, designada per l´Institut Nacional de Salut dels Estats Units.

Per altra banda, Pfizer va anunciar ahir també que ha hagut de reduir a la meitat la seva producció inicial de dosi de la seva vacuna contra el coronavirus per problemes en la cadena de subministraments, segons va avançar el diari The Wall Street Journal. La farmacèutica tenia previst produir enguany 100 milions de dosis, no obstant això ha reduït l´objectiu fins a 50 milions de dosis.

A Espanya, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, estima que, entorn dels mesos de maig i juny, podrien estar vacunades contra la Covid-19 entre 15 i 20 milions de persones a Espanya, segons ha assenyalat a Sant Sebastià, on ha ofert una roda de premsa en la subdelegació del Govern a Guipúscoa. En la seva compareixença, va explicar dels 15 grups de població que s´han analitzat pel pla de vacunació, quatre d´ells, que totalitzen uns dos milions i mig de persones, seran vacunats -les persones que estan en residències de majors, els professionals sanitaris que les atenen, i els grans dependents.