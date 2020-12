El principal responsable de la lluita contra la COVID als EUA continuarà amb Biden

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, va instar ahir els nord-americans a portar mascareta durant els 100 primers dies del seu mandat, al mateix temps que va confirmar que el principal responsable científic en la lluita contra el coronavirus al país, Anthony Fauci, continuaria assessorant la propera Administració demòcrata. «Li vaig demanar que romangui exactament al mateix lloc que va tenir amb els últims presidents, i li vaig demanar que també fos el meu assessor mèdic en cap i part de l´equip COVID-19», va revelar Biden. El mateix Fauci va confirmar que ha acceptat l´oferta del líder demòcrata.

El futur cap de la Casa Blanca demana als nord-americans que facin servir mascareta durant els seus primers 100 dies de mandat, una mesura, va explicar, que «no serà per sempre», però que pot suposar una «reducció significativa» de la xifra de casos diaris. En aquest sentit, Biden va explicar que, dins les seves competències, ha de decretar l´ús de la mascareta com a obligatori dins dels espais públics, com edificis federals, o en el transport interestatal, com autobusos o avions.

Biden també va fer referència a les «sorprenentment baixes» expectatives que una part de la població nord-americana té en relació a l´efectivitat de la vacuna i va anunciar que quan Fauci consideri que és segura, ell mateix se la posarà davant de tothom. «La gent ha perdut la fe en la capacitat de la vacuna. Les xifres són sorprenentment baixes, i l´exemple del president i la vicepresidenta és important», va assenyalar.

Un dia abans d´aquestes declaracions, els seus predecessors més immediats en el càrrec, excepte Donald Trump, van afirmar que es presentarien voluntaris per posar-se la vacuna públicament i mostrar així la seva confiança en ella. «Si Anthony Fauci em diu que aquesta vacuna és segura, per descomptat que me la posaré», va afirmar l´expresident Barack Obama, qui va proposar que el procés pugui ser televisat perquè els nord-americans coneguin, va dir, que confia «en aquesta ciència». Una fórmula a la qual se sumarien Bill Clinton i George W. Bush, segons la cadena CNN.

«Crec que els meus tres predecessors han establert el model del que s´ha de fer, una vegada que es declari segura, és clar que ho acceptarem, però també és important comunicar-ho al poble nord-americà», va dir Biden. Els Estats Units, el país més afectat per la pandèmia de coronavirus, han registrat aquesta setmana una xifra rècord de persones hospitalitzades després de superar els 100.000 pacients ingressats a tot el país.

El repunt dels casos es deu, en gran mesura i segons els experts, a les informacions sobre la imminent campanya de vacunació. El Centre de Control de Malalties ha indicat, a més, que es preveu que més vacunes estiguin disponibles abans que finalitzi l´any. En les últimes hores, els Estats Units han superat els 14 milions de casos acumulats, segons l´últim informe ofert per la Universitat Johns Hopkins, que va xifrar els morts en 275.550.

Biden també va mostrar certa preocupació davant les últimes notícies que asseguren que el seu antecessor estaria estudiant la possibilitat de portar a terme diversos indults, entre ells els dels seus propis fills, i un preventiu per al seu advocat personal, Rudy Giuiliani, pels seus negocis personals a Ucraïna.