Pedro Sánchez: «Mentre sigui al timó, la Constitució regirà des del primer a l'últim dels seus articles»

Pedro Sánchez parla per primera vegada de la salut del Govern de coalició amb Podem després de l'aprovació dels Pressupostos del 2021 en el Congrés. Ho fa a EL PERIODICO i en els mitjans de Prensa Ibérica. I avança dues idees sobre elroad mapdels pròxims mesos: es reprendrà l'agenda de reformes legislatives en matèria de drets i llibertats, i es proposa aprovar més pressupostos. S'entén, doncs, que ja dorm tranquil. I ferm en la defensa de la Constitució.

Esquerra preocupant-se de l'harmonització fiscal a Espanya i Bildu en un homenatge d'Ernest Lluch. La majoria dels pressupostos, ¿és una majoria amb la qual vostè creu que pot treballar tota la legislatura?

En relació amb els pressupostos, sempre vam dir que, amb aquesta crisi, que és inèdita en 100 anys, el país necessitava uns pressupostos progressistes, perquè aquest és un govern de coalició progressista, i en segon lloc uns pressupostos de país. Que era el moment de la integració i no de l'exclusió. Era el moment de mirar per l'interès general i deixar de banda els vetos creuats. Desgraciadament, això no ha sigut possible, però sens dubte jo el que sí que puc garantir és que per la meva part sempre he intentat que hi hagués el major nombre de grups parlamentaris a favor d'uns pressupostos imprescindibles per abordar amb garanties aquesta emergència econòmica, social, sanitària i a més començar la reconversió econòmica. Hem apel·lat a la unitat parlamentària entorn d'uns pressupostos necessaris, imprescindibles, hi ha hagut partits polítics, el de Puigdemont, el de Casado i el d'Abascal que s'han desentès de la ciutadanies. Em crida molt l'atenció que el PP, sempre que està a l'oposició, utilitza els mateixos arguments, que hi ha en aquest cas un independentisme a Catalunya que recolza els Pressupostos o en aquest cas també l'esquerra 'abertzale' recolza aquests pressupostos. És curiós perquè el 2019, quan van haver de precipitar-se les eleccions com a conseqüència que no entraven els Comptes a la Cambra, aquests mateixos partits polítics van votar 'no' a uns pressupostos que també eren necessaris. I llavors a la dreta sí que li va valer aquest vot contrari i aquesta coincidència amb aquests grups parlamentaris i ara no... Jo crec que aquesta asimetria, en el debat polític espanyol, és bastant consubstancial a la condició del PP d'estar a l'oposició.

¿L'acusen de saltar-se la Constitució?

Vull dir-li, i em sembla molt important en aquestes dates en què som, que mentre el Partit Socialista sigui al timó del Govern d'Espanya, la Constitució espanyola regirà d'est a oest i de nord a sud, del primer a l'últim dels articles. Aquesta ha sigut la nostra tònica, la nostra actitud i el nostre compromís sempre que hem governat al llarg de la història democràtica del nostre país. És veritat que tenim una concepció d'Espanya diferent a la de la dreta, molt més plural, molt més diversa. Som un partit que aspira a bastir ponts, a no aixecar muralles. A mirar de tenir una dreta, no assilvestrada i trumpista com la que tenim, sinó una dreta europeista, que entengui també i que accepti la realitat i la diversitat territorial del nostre país. La dreta està perduda en un laberint i en una competició amb la ultradreta que li impedeix anteposar els interessos generals als interessos de partit.

Una competició en la qual la ultradreta coqueteja amb alguns militars retirats.

Franco ha sortit del Valle de los Caídos, però segueix en el cap d'uns quants. Ara bé, més enllà d'un grup de nostàlgics marginals, el veritablement preocupant és la propagació dels mateixos missatges d'odi des de tribunes polítiques que no són marginals.

Els Pressupostos també han sigut una prova per a la coalició. ¿Ja dorm tranquil amb Podem al Govern?

És veritat que hi ha hagut experiències de governs de coalició. A Catalunya n'hi ha, a molts ajuntaments n'hi ha, però és veritat que a nivell nacional, a nivell estatal, és la primera vegada que hi ha una coalició en 80 anys. Com deia el Quixot: «L'experiència és la mare de les ciències» i per tant tots hem d'aprendre com funciona un govern de coalició. Per a mi, totes les crítiques constructives que es fan per millorar la coalició són benvingudes. A aquelles que es fan per ser un llast i debilitar el govern de coalició diguem que no els presto excessiva atenció. Sí que li diré una cosa, jo soc el dirigent de la principal part del Govern de coalició, però sobretot i abans que res soc el president del Govern i la meva tasca és garantir l'estabilitat, és garantir l'entesa i els punts de trobada. I és en el que està el Govern.



En els pròxims tres anys, si aquesta majoria resisteix, ¿quines són les prioritats a més de la pandèmia i de l'economia?

Hi ha alguns avantprojectes de llei que ja estan sent tramitats al Congrés, com per exemple la llei d'eutanàsia, la llei de memòria democràtica, estem a punt de culminar la nova llei educativa, aprovarem una nova llei de formació professional... El Govern ha demostrat durant aquesta pandèmia que va saber comprendre i visualitzar quins eren els desafiaments que teníem per davant i que se'ns han anticipat. Allà hi ha, per exemple, la transició ecològica, els recordo que la primera decisió que va prendre aquest Govern en el primer Consell de Ministres va ser fer una declaració d'emergència climàtica. Però nosaltres tenim una agenda també de drets i llibertats que volem consolidar durant els pròxims anys. Sens dubte, en la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs o en la llei d'eutanàsia. Per tant, són perfectament compatibles i combinables una cosa i l'altra. Sens dubte nosaltres no renunciarem als nostres objectius d'ampliar i eixamplar aquest espai de drets i llibertats, que al final és la concòrdia i la convivència dels ciutadans al nostre país. Al contrari, crec que a més en aquest moment i com a conseqüència d'aquesta pandèmia moltes d'aquestes polítiques són encara si és possible més necessàries del que van ser en el passat. I sens dubte nosaltres no aspirem només a aprovar uns Pressupostos; aspirem a aprovar més Pressupostos Generals de l'Estat en els pròxims anys.