Sánchez veu «marginal» el xat d'exmilitars però li preocupa que els missatges es propaguin des de tribunes polítiques

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu "marginal" el xat d'exmilitars espanyols des del qual es propagaven missatges d'odi. Ho ha dit en una entrevista al 'Periódico', on també ha assegurat que més enllà d'un grup "de nostàlgics", el què és "veritablement" preocupant és la propagació dels "mateixos missatges" des de tribunes polítiques que no són marginals. "Franco ha sortit del Valle de los Caídos, però continua al cap d'uns quants" ha afirmat. Sánchez també ha respost a tots aquells que l'acusen de no seguir la Constitució que mentre els socialistes estiguin "al timó" del govern espanyol, aquesta es regirà "del primer a l'últim article". "Sempre ha estat el nostre compromís" ha subratllat.