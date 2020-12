Evacuen 13.000 veïns de Frankfurt després de trobar una bomba de 500 quilos de la Segona Guerra Mundial

Uns 13.000 residents a la ciutat alemanya de Frankfurt han hagut de ser evacuats aquest diumenge després que s'hagi trobat una bomba de mitja tona de la Segona Guerra Mundial. La bomba, de fabricació britànica, finalment s'ha pogut desactivar, ha explicat a Twitter el Departament de Bombers de Frankfurt. "S'han aixecat les barreres de la zona de perill", ha indicat l'organisme.

Les bombes britàniques compten amb un detonador mecànic, per la qual cosa estan classificades com a molt perilloses. Aquesta en concret es va descobrir aquest dijous durant una obra. Els evacuats que no tenien on anar, uns 300, han estat allotjats al Centre de Convencions de la ciutat. A tots ells se'ls ha pres la temperatura i han hagut de fer servir mascareta permanentment per tal d'evitar contagis de coronavirus, ha explicat un portaveu de la Creu Roja, Armin Bender.

A la zona afectada per l'evacuació hi havia residències de gent gran, conductes de gas, centraletes d'Internet i vies fèrries, motiu pel qual hi ha hagut retards als serveis de trens de llarga distància.