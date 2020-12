Iglesias defensa implicar més ERC i Bildu a la governabilitat de l’Estat

«Qui bé busca, bé troba», va presumir aquest dissabte Pablo Iglesias. El vicepresident i líder d´Unides Podem va participar ahir en una reunió telemàtica amb els dirigents d´Esquerra Unida i els Comuns organitzada per celebrar l´aprovació dels pressupostos generals de 2021 amb els partits que van facilitar la investidura de Pere Sánchez i escalfar motors per a les eleccions catalanes del 14 de febrer. Iglesias va celebrar haver pogut convertir en sís els vots d´ERC (13 escons) i Bildu (5), que es van abstenir al gener quan es triava president del Govern. Ara, Iglesias es veu a si mateix com a líder d´aquesta coalició dins de la coalició. Els morats, els republicans i els abertzales sumen 53 diputats, un nombre que pot fer patir a Sánchez si se li posa en contra.

El vicepresident considera que és necessari que a partir d´ara aquestes dues formacions s´impliquin més en la governabilitat de l´Estat. Va demanar expressament que participin en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), malgrat que sap que per a això és obligatori el concurs del PP i que els de Pablo Casado estan bloquejant aquesta operació perquè rebutgen fins i tot que hi sigui el seu partit, Unides Podem. «Els ho direm molt clar: l´Estat no és un patrimoni de la dreta espanyolista espanyola. Nosaltres som tan espanyols com qualsevol i l´Estat ha de ser l´expressió del que voten els ciutadans », va afirmar.

En l´acte, l´alcaldessa de Barcelona i dirigent d´En Comú Podem, Ada Colau, va celebrar l´aprovació dels pressupostos, una demostració, en la seva opinió, que Espanya no és «de dretes pràcticament feixista». «A Catalunya se´ns deia que Espanya era irreformable (...), però sabíem que no era veritat», va declarar. La líder dels comuns al Parlament i candidata a la Generalitat, Jéssica Albiach, va demanar que «més que salvar el Nadal, el que toca aquest any és salvar vides, llocs de treball i comerç de proximitat».

Alberto Garzón, principal dirigent d´Esquerra Unida i ministre de Consum, va definir els pressupostos com un «fita» i una «càrrega de profunditat política enorme» en la definició d´una «aliança heterogènia i republicana» que ve a canviar Espanya cap a un país plurinacional i amb un model de creixement allunyat del «model rendista actual». Va alertar contra «l´ús de les institucions en contra del creixement de l´esquerra», que s´ha basat en les «aliances» per aconseguir «una llibertat republicana basada en el benestar de les majories». A més, va demanar preparar-se per perquè la «dreta judicial» «dispararà» contra el Govern i especialment contra Iglesias. El líder d´Esquerra Unida va posar com a exemple als països d´Amèrica Llatina, on, segons ell, «la dreta judicial ha estat l´instrument de combat» enfront de l´avanç de les forces progressistes.

El Consell Confederal suposa el punt de sortida per a la preparació dels pròxims comicis catalans, Albiach i Colau es consoliden com capdavanteres de la causa d´esquerres i punt de connexió amb l´independentisme moderat capaç de posposar l´agenda de la independència per afrontar la crisi econòmica.

Els tres partits es reuneixen habitualment per estrènyer relacions i debatre els objectius polítics en l´anomenada «taula confederal», però el Consell Confederal és un òrgan que agrupa el complet a les tres direccions dels partits. Un grup reduït de membres va acudir ahir a la seu de Podem, mentre que la resta van participar-hi de forma telemàtica.

En el cas de Podem, estaven cridats a participar els membres del Consell Ciutadà Estatal mentre que a IU es va convocar als integrants de la comissió col·legiada i als coordinadors de les federacions. L´última reunió del Consell Confederal va ser al febrer.