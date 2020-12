L'ombra de Vox a les casernes

Almenys tres esbossos de cartes al Rei havien circulat com a fotos de pantalla de WhatsApp entre militars en actiu, el març passat, indiquen fonts castrenses. A militars recent retirats se´ls havia demanat signatura en altres xats i aquests havien alertat polítics de l´entorn del Govern a l´abril. Ningú li va donar importància. A la cúpula de Defensa neguen haver conegut abans les cartes. L´assumpte «mai va arribar al nivell polític» del ministeri, indiquen fonts properes a Margarita Robles.

També es va saber, i tampoc se li va donar importància, al vídeo de salutació de Santiago Abascal en un xat de militars jubilats, perquè Vox reparteix missatges entre les Forces Armades molt sovint. Abascal sol participar en la cursa «101 km de la Legió». I ha difós fotos seves amb samarretes de la Guàrdia Civil i de l´Exèrcit.

El xat de la XIX promoció d´oficials de l´Exèrcit de l´Aire li sembla «lamentable» al general a la reserva i diputat de PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que explica que «hi ha gent per a tot». La seva adversària socialista Zaida Cantera, excomandant, demana: «No confonguem els militars d´avui, 120.000 homes i dones que fan honrosament la seva feina, amb dues cartes que tenen el suport de poc més d´un centenar de persones que van vestir amb deshonra l´uniforme i mai van deslletar-se del franquisme».

Sobre les missives, el diputat del PP diu que responen a un exercici de llibertat d´expressió i que els militars jubilats hi «tenen perfecte dret. El problema és sobredimensionar-lo. Segur que la seva majestat rep tot tipus de cartes pintoresques». Quan el xat de la promoció d´oficials es va escalfar imaginant l´afusellament de «26 milions de fills de puta» i amb la salutació d´Abascal, les terminals de Vox a les xarxes socials iniciaven una campanya d´agitació.

Al gener, el número dos del partit ultra, Javier Ortega-Smith, s´havia gravat disparant en un camp de la Brigada Paracaigudista a Múrcia. L´1 de desembre de 2019, va anar a la commemoració del «Miracle d´Empel», on hi participen militars retirats i reservistes en aquesta localitat d´Holanda, recordant una victòria dels Tercios. El va acompanyar el gironí Alberto Tarradas.

Al primer estat d´alarma, una de les promotores de les cassolades contra el Govern impulsades per Vox va dirigir missatges d´aire sediciosos a les Forces Armades. María Luisa Fernández, exdirectiva de l´Observatori Europeu de Seguretat i Defensa, liderava la plataforma Resistència Democràtica, successora del Moviment Núñez de Balboa. Fernández va dir que l´exèrcit compleix ordres que «poden ser il·legítimes».

El 30 de juny, l´exèrcit alemany, va haver d´anunciar la dissolució de part de les seves forces especials, en detectar la intel·ligència federal connivència d´alguns membres amb grups d´ultradreta. A Espanya no hi ha cap unitat d´assumptes interns que ho vigili.

Per recintes freqüentats per seguidors de l´extrema dreta són habituals les mètopes de les Forces Armades al costat de propaganda de Vox i cartells franquistes. També a la tomba madrilenya de Franco. L´abús dels emblemes militars respon, creu Cantera, al fet que «la política democràtica s´ha vist acomplexada amb símbols que són de tots. Certs usos de símbols en entorns militars no són llibertat d´expressió, sinó llibertinatge, i aconsegueixen estendre un vel de feixisme immerescut sobre tots els militars».