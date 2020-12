Rússia manté la seva influència a la zona del Caucas

Gairebé tres dècades després de la desaparició de l´URSS, a la regió del Caucas sud, a l´antiga frontera sud de l´extint imperi soviètic, tots els camins continuen portant a Moscou, malgrat l´aparició de potències emergents, com Turquia, o l´existència de díscols estats que desitgen emancipar-se del Kremlin, com Geòrgia. Això pensen la majoria d´experts diverses setmanes després de l´acord firmat per Armènia i l´Azerbaidjan sota mediació de Rússia per acabar amb mes i mig de xocs armats a l´Alt Karabakh, en els quals podrien haver mort fins a 4.000 persones, entre civils i militars.

«Sens dubte, el paper de Moscou a la regió es reforça», diu Stanislav Pritchin, investigador del Centre d´Estudis d´Àsia Central, el Caucas i la regió d´Ural-Volga i col·laborador del think tank londinenc Chatham House. «Ni França, ni els EUA ni el Grup de Minsk van aconseguir el que Rússia va fer en hores: un acord efectiu d´alto el foc que aturés la sagnia humana i el desplegament d´un contingent de pau», destaca l´acadèmic.

El Grup de Minsk es va formar el 1992 per l´Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) després de la guerra que va enfrontar els dos bàndols a finals dels 80 i principis dels 90. Amb una presidència tripartida russa, francesa i nord-americana, havia de trobar una sortida negociada al conflicte i congregava diversos països amb interessos a la regió. El recent acord de Moscou per a cinc anys arracona aquest fòrum multilateral.

Un altre èxit de la diplomàcia russa és contenir l´expansió caucàsica de Turquia, que avalava, fins i tot militarment, l´Azerbaidjan i amb el qual Rússia s´enfronta en altres escenaris bèl·lics com Síria o Líbia a través de forces aliades locals. «L´acord especifica que les tropes de pau a l´Alt Karabakh seran íntegrament russes; els militars turcs tindran una funció de monitoratge a l´Azerbaidjan, no a l´enclavament disputat», diu Pritchin. Rússia manté la seva capacitat d´interlocució amb un Govern azerbaidjanès que, malgrat la seva aliança amb Ankara, continua considerant Moscou un «soci estratègic», alhora que reforça la dependència armènia de Moscou. A Bakú, capital azerbaidjanesa, es valora la cautela del Kremlin en donar suport militarment a Armènia, país amb el qual el vincula un acord de defensa mútua. «A diferència dels 90, Rússia no s´ha involucrat activament en els combats», indica el politòleg azerbaidjanès Tofik Abbasov.