El Govern insta el rei Joan Carles a saldar el seu deute amb Hisenda

«La justícia és igual per a tothom», va assegurar el 2011 Joan Carles I, sent encara rei, quan el seu gendre Iñaki Urdangarin començava a ser investigat pels tribunals. «La llei és igual per a tothom», van repetir ahir diferents membres del Govern en una invitació a l´avui monarca emèrit a saldar els seus deutes amb Hisenda. Segons va revelar El País, l´excap de l´Estat vol regularitzar més de 500.000 euros procedents de fons opacs, suposadament gastats entre els anys 2016 i 2018, quan ja no estava protegit per la inviolabilitat.

Després que diumenge, Dia de la Constitució, el president del Govern, Pedro Sánchez, no es pronunciés sobre aquest assumpte en una declaració sense preguntes, diversos ministres van destacar ahir que Joan Carles I té les mateixes obligacions que la resta de la ciutadania. «Més enllà que efectivament això afecta una institució que apreciem i de màxima importància per a l´Estat, la llei és per a tots igual. Les conseqüències de qualsevol falta ens afecten tots i s´ha d´establir el principi d´igualtat, amb independència d´afinitats polítiques», afirmava el ministre de Transports i número dos del PSOE, José Luis Ábalos.

En la mateixa línia es va expressar la ministra de Política Territorial, Carolina Darias: «Tots estem obligats al compliment de les nostres obligacions en matèria de fiscalitat». Més valorativa va ser la reacció d´un baró socialista, el president valencià, Ximo Puig, que va titllar de «gens edificants» les informacions al voltant del rei emèrit, i el va advertir: «Com més responsabilitat, més consciència d´assumir la fiscalitat que li correspongui».

Segons va publicar El País, l´equip jurídic de Joan Carles I es va reunir amb responsables d´Hisenda per traslladar-los una proposta de regularització fiscal dels fons aliens, procedents de l´empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, amic del rei emèrit. El diari establia que, en almenys dos dels tres exercicis, la suma de fons gastats sense ser declarats a Hisenda suposaria un delicte fiscal, ja que la quantia superaria els 120.000 euros.

La regularització no està relacionada amb béns a l´estranger, sinó amb l´ús, per part del rei emèrit i alguns familiars seus, de targetes bancàries amb fons opacs, que està sent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem. La regularització voluntària es pot presentar en qualsevol moment abans que l´Agència Tributària obri una inspecció o un jutge el citi a declarar com a investigat per presumpte frau fiscal o blanqueig de capitals.

El rei emèrit viu a Abu Dhabi des del passat agost i està pendent que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirigeix les tres investigacions obertes contra ell, les arxivi o presenti una querella.

En aquest sentit, el rei Joan Carles ha traslladat al seu entorn la seva intenció de tornar a Espanya per Nadal per passar uns dies al palau de La Zarzuela. Segons El Mundo, la Casa del Rei, a la qual ha arribat aquest desig de forma indirecta, es mostra ara mateix reticent a aquesta possibilitat i es limita a analitzar la situació. En tot cas, el rei emèrit també ha traslladat al seu entorn que no vol que el seu desig provoqui una crisi institucional semblant a la que hi va haver quan va marxar d´Espanya.

El vice-president segon del Govern, Pablo Iglesias, finalment no formarà part de la delegació espanyola que acudirà al Marroc el proper 17 de desembre per a una cimera bilateral en la qual, entre altres assumptes, es parlarà de la immigració. Tot i que en un inici semblava que el líder d´Unides Podem viatjaria fins a Rabat, finalment no formarà part del grup de ministres que acompanyarà el cap de l´executiu, Pedro Sánchez, entre els quals sí que hi haurà ?per part del sector morat del Govern? la ministra de Treball, Yolanda Díaz.

La baixa de Pablo Iglesias es produeix després que, fa només unes setmanes, socialistes i morats xoquessin per la qüestió sahrauí, un dels assumptes que afecten de ple les relacions amb el país alauita.

Des del Govern van assenyalar que la baixa d´Iglesias del viatge es deu a la pandèmia, que ha obligat a reduir la delegació que anirà al Marroc.

Fa unes setmanes, però, hi va haver tensió dins de l´executiu de coalició per la posició d´Unides Podem sobre la qüestió sahrauí. Iglesias va idemanar a través de Twitter un referèndum d´autodeterminació per al poble sahrauí, proposta que després va ser impulsada des del seu grup parlamentari. Els socialistes es van mostrar molestos perquè el gest del vice-president segon podia espatllar les relacions amb el Marroc, i van recordar que el rumb de la política exterior és competència només de Sánchez i la ministra Arancha González Laya.