Londres i Brussel·les es donen una última oportunitat per evitar un Brexit dur

A només dos dies de la cimera de caps d´Estat i de Govern de la Unió Europea (UE), prevista per al 10 i l´11 de desembre, la incertesa que envolta les negociacions amb el Regne Unit segueix concentrant totes les preocupacions a Brussel·les. No és, però, l´únic assumpte explosiu al qual s´enfronten els mandataris davant un Consell Europeu que serà presencial.

Més enllà del Brexit, el gran maldecap per a diplomàtics i governs segueix sent el veto d´Hongria i Polònia al marc pressupostari de la UE per al període 2021-2027 i el nou fons de recuperació de 750.000 milions, en protesta pel mecanisme per condicionar el desemborsament dels fons europeus al respecte dels valors europeus i l´Estat de dret. Els intents de la cancellera alemanya, Angela Merkel, com a presidenta semestral de la UE, per desbloquejar la situació han estat fins ara insuficients. «Encara estem en l´escenari A i ens agradaria arribar a un acord», van assenyalar fonts diplomàtiques, però si en les pròximes hores «no és possible», van advertir, caldrà «moure´s al pla B». Un avís que aquesta vegada sona a ultimàtum o almenys a màxima pressió perquè, en la reunió de ministres d´assumptes europeus d´avui, els dos països donin pistes de les seves intencions. El pla B passaria per nous «fons de recuperació a 25», sense Hongria o Polònia.

El que passi amb el pressupost serà clau per a un segon expedient que roman bloquejat, a l´espera d´una solució sobre el finançament europeu, com és el compromís de reducció del 55% en les emissions de CO2, respecte als nivells de 1990, per al 2030. El pla de la UE és aconseguir un acord en la cimera d´aquest any, però dependrà de la baralla sobre els fons europeus. Si no s´aconsegueix, assenyala un alt càrrec de la Comissió Europea, es podria donar «també un retard en l´objectiu de reducció» de les emissions.

Paral·lelament, tot apunta que davant les recents tensions amb Turquia, aquesta vegada la imposició de sancions a Ankara estarà sobre la taula en la cimera.

Aquesta vegada sí que són hores decisives en la negociacions de l´acord comercial entre la Unió Europea i el Regne Unit, però es presenten envoltades de pessimisme i sota un bloqueig que, a dia d´avui, segueix sent total. D´aquí la decisió d´ahir de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, d´encarregar als seus respectius equips que preparin un balanç sobre les diferències que encara persisteixen i que tractaran al màxim nivell polític durant una reunió cara a cara que tindrà lloc a Brussel·les en els propers dies.

«Estem d´acord que no es donen les condicions per finalitzar un acord a causa de les diferències significatives que es mantenen sobre les tres qüestions crítiques: la igualtat de condicions, la governança i la pesca», van assenyalar en un comunicat conjunt emès ahir després d´hora i mitja de conversa telefònica, la segona en les últimes 48 hores. «Hem demanat als negociadors en cap i als seus equips que preparin un balanç sobre les diferències que queden per ser discutides en una reunió física a Brussel·les en els pròxims dies», continuaven en el breu comunicat, en el qual no van fixar data.

Aquest anunci confirma el desplaçament de Johnson a la capital comunitària per intentar desencallar cara a cara una negociació que, vist el bloqueig, necessita una empenta al més alt nivell polític. I és que, a 24 dies de la desconnexió total, l´última ronda negociadora entre Michel Barnier i el britànic David Frost, que es va iniciar diumenge a Brussel·les, no ha donat resultats i el temor a un Brexit sense acord ha començat a prendre cos de nou.

Barnier va explicar ahir als Vint-i-set que hi ha hagut «alguns progressos», però que a dia d´avui «persisteixen les divergències» sobre els tres grans obstacles. «M´agradaria donar notícies més positives però en aquest moment aquestes negociacions semblen estar estancades», va lamentar el ministre d´exteriors irlandès, Simon Coveney, després d´escoltar el missatge transmès per un «cautelós» Barnier als ambaixadors dels Vint-i-set.

Segons va traslladar en una reunió posterior amb eurodiputats, la data límit per tancar un acord és demà, un dia abans de la reunió de caps d´Estat i de Govern de la UE a Brussel·les. «Més enllà de dimecres ens trobarem en una reunió del Consell Europeu i crec que si no hi ha acord, dijous els líders començaran a pensar en els plans de contingència per a un no acord», va admetre Coveney. De moment, ningú a la capital comunitària s´atreveix a fer apostes. «No sabem què passarà. Si hi haurà acord o no», va explicar un diplomàtic europeu. «Són hores decisives per a les relacions entre la UE i el Regne Unit. És ara o mai», afegia la mateixa font.

Malgrat l´impasse, ahir també es va veure algun gest de bona voluntat de Londres. Johnson es va comprometre a retirar les polèmiques clàusules de la llei de mercat interior, que vulneren l´Acord de Retirada, sobre el protocol per a la frontera entre les dues Irlandes. Tot i que a última hora, i davant la falta d´avenços, es mantenia el dubte sobre si Johnson s´arriscarà a una sortida caòtica sense cap acord. A la Cambra dels Comuns, Penny Mordaunt, membre del gabinet del primer ministre, va donar a entendre que així serà. «Estem en un moment crític en les negociacions. Tots treballen per aconseguir un acord. Però l´únic acord que és possible és un que sigui compatible amb la nostra sobirania. Tot i que és preferible un pacte, estem disposats a marxar, en termes similars als d´Austràlia». És a dir, segons els termes de l´Organització Mundial del Comerç.

Diverses delegacions d´Estats membres van traslladar a Barnier que «el que importa és la substància» del text, van adevertir que no es deixaran pressionar per l´ajustat calendari i que «no s´acordarà qualsevol cosa perquè falti temps», segons Europa Press.

La ministra espanyola d´Exteriors, Arancha González Laya, va admetre que la negociació està «en el temps de descompte» i va destacar que per a Madrid «és preferible un acord, encara que sigui un acord modest, a una sortida del Regne Unit sense pacte».

Paral·lelament, el seu homòleg alemany, Heiko Maas, el país del qual ocupa la presidència semestral de la UE, va afirmar que «ens acostem a una decisió, però no està clar com serà aquesta decisió». «En el si de la UE està clar que no pot haver-hi acord a qualsevol preu, però que, en qualsevol cas, volem arribar a un pacte amb el Regne Unit. Per això continuen les negociacions, són molt difícils, però se´ns comença a acabar el temps», va constatar, tot insistint que els propers dies seran «absolutament clau».