Els nets de Joan Carles I haurien usat les targetes «black» per a compres personals

La ministra d'Afers exteriors, Arancha González Laya, ha assegurat aquest dimarts que el Govern no té cap notícia que el rei emèrit Joan Carles I s'estigui plantejant viatjar a Espanya per passar el Nadal. "Absolutament cap notícia, almenys jo no la tinc", ha dit la titular d'Exteriors en una entrevista a la Cadena Ser a la pregunta de si l'Executiu tenia constància que Joan Carles I planegés tornar a Espanya per Nadal.

La ministra ha respost així sobre un possible retorn de Joan Carles I després de les informacions que en els últims dies han avançat la decisió del rei emèrit de presentar una declaració voluntària per a regularitzar la seva situació fiscal davant l'Agència Tributària.

Segons el diari El País, el rei Joan Carles I vol regularitzar més de 500.000 euros procedents de fons opacs suposadament gastats en tres exercicis diferents, entre 2016 i 2018, quan ja no estava protegit per la inviolabilitat. Pel que sembla, l'equip jurídic de don Joan Carles I es va reunir amb responsables d'Hisenda per traslladar-los una proposta de regularització fiscal dels fons aliens, procedents de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, amic de l'emèrit.

També aquest dimarts, El Confidencial publica una informació en la qual assegura que els nets del rei van usar les targetes 'black' per abonar desplaçaments en Uber, compres en El Corte Inglés i classes de piano. Segons aquest digital, "Froilán i Victoria Federica van ser els qui més van recórrer a aquesta línia de finançament".

El rei emèrit, que va sortir d'Espanya l'agost passat i resideix des de llavors a Unió dels Emirats Àrabs com a hoste del xeic Mohamed Bin Zayed, està pendent que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirigeix les tres recerques obertes pel Ministeri Públic sobre les seves activitats financeres, arxivi les recerques o present una querella.